إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي وسط قلق من استهداف طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت إغلاق حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، منذ أمس الجمعة بسبب ما يشتبه بأنه إغلاق لصمام وأن تحقيقا بدأ في الأمر.

التفاصيل:

لم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

ذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق.

أضافت أن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية الواقعة بغرب ليبيا، والتي يحيط بها عدد من البلدات والمدن، وقالت إن الإنتاج في حقل الفيل القريب لم يتأثر بالواقعة.

مصادر قالت في وقت سابق إن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير.

ذكر أحد المصادر "أغلقوه (الحقل) لأن الضغط في الأنبوب كان يزيد وذلك لحين معرفة ما يجري".

كان إنتاج ليبيا الإجمالي من النفط، قبل إغلاق حقل الشرارة، يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا، حسبما ذكر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من الشهر.

تدير المؤسسة حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول الأسبانية، وتوتال الفرنسية، و(أو.إم.في) النمساوية، وإكوينور النرويجية.

تصعيد وشيك

تأتي هذه التطورات في ظل إعراب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، عن قلقه من معلومات متواترة حول إعداد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لـ تصعيد جديد يستهدف العاصمة طرابلس.

قال المجلس في بيان أصدره اليوم، إنه يتابع بقلق ما يتوفر من معلومات وما أكدته تقارير أممية وإعلامية، عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل القوات المعتدية.

حذّر البيان من أن التصعيد المرتقب، يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية.

شدد المجلس، على جاهزية قواته لصد وهزيمة أي عدوان جديد على العاصمة طرابلس.

دعا المجلس، البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما قد تعتزم المليشيات المعتدية (قوات حفتر) ارتكابه من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين.

في ختام البيان بيانه دعا المجلس إلى تحرك فعال لوقف العدوان، وما يسببه ذلك من إراقة لدماء الليبيين وتدمير البنية التحتية للمدينة، وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

خلفيات: