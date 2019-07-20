ألمانيا تحيي ذكرى منفذي محاولة اغتيال هتلر قبل 75 عاما

أحيت ألمانيا السبت ذكرى منفذي محاولة اغتيال هتلر قبل 75 عاما، واحتفت بقائد مجموعة الاغتيال كلاوس فون شتاوفنبرغ، في وقت يحاول اليمين القومي إعادة إحياء إرثه.

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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت خلال احتفال في برلين أمام دفعة من المجنّدين الجدد "العصيان يصبح أحيانا واجبا".

ميركل أثنت على المثال الذي أعطاه المتمردون وعلى شجاعتهم.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) ووزيرة الدفاع أنغريت كرامب-كارنباور

قصة الاغتيال

تمثل العملية التي سميت "فالكيري" وشارك فيها عدد من المدنيين والعسكريين، عمل مقاومة ضد النظام النازي.

في 20 من يوليو/تموز 1944، وضع الضابط الارستقراطي فون شتاوفنبرغ متفجرات موقوتة في حقيبته خلال اجتماع في مقر "القائد" الذي كان يسمى "وكر الذئب" بالقرب من راستنبورغ التي أصبحت اليوم في بولندا.

أخفقت محاولة الاغتيال ومعها الانقلاب، ولم يصب هتلر سوى بجروح طفيفة.

الكولونيل فون شتاوفنبرغ أعدم رميا بالرصاص مع ثلاثة من شركائه مساء اليوم نفسه.

فون شتاوفنبرغ كان قد شارك في الحملة الأفريقية التي قادها المارشال إيرفين رومل، وخسر إحدى عينيه وإحدى يديه خلالها.

في الأسابيع اللاحقة أعدم المئات، واضطُّهدت عائلاتهم.

جدل مستمر

ميركل أقرت بأن محاولة الاغتيال لاتزال تثير الجدل، بما أن منفذها كان ضابطا في الجيش.

في الخارج، يعتبر فون شتاوفنبرغ بطلا بلا أدنى شك كما ظهر في فيلم انتجته هوليود كان بطله توم كروز في 2008.

لكن في ألمانيا نفسها، ما زال الجدل دائرا إذ يعتبر منتقدوه أنه تأخر في التحول من مؤيد للنازية إلى مدبر هجوم ضد هتلر.

اعتبر فون شتاوفنبرغ لفترة طويلة "خائنا" في مجتمع ما زال يحمل آثار سنوات الحكم النازي، على حد وصف يوهانس توشل مدير نصب المقاومة الألمانية، في مقال نشرته صحيفة "دي تاغيستسايتونغ" التي تصدر في برلين.

في منطقة السيطرة السوفيتية في الشرق، كانت نخبويته و"ثورته الداخلية" على قول أنتون أكرمان أحد أهم المشاركين في المقاومة ضد النازية حينذاك، لا تتفق مع المثل الشعبية الشيوعية.

قال كورت سالتيربرغ الجندي الذي كان حاضرا يوم الهجوم، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ"، "في نظرنا، كان فون شتاوفنبرغ جبانا لم يستخدم مسدسا بل متفجرات مع جهاز توقيت ليتمكن من الخروج سالما".

لم يعترف فعليا بالمقاومة ضد النازية قبل ثمانينيات القرن الماضي.

يقظة