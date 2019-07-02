لماذا يبتسم ترمب مع كوريا الشمالية ويهدد إيران؟

رغم القدرات النووية لكوريا الشمالية، والتي تفوق القدرات الإيرانية، فإنها تحظى بمعاملة أفضل من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يواصل الضغط وفرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

تشدد مع إيران:

الأسلحة النووية هي أساس العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة من جانب وكوريا الشمالية وإيران من جانب آخر، لكن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية تختلف مع البلدين.

انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى عام 2015، وقال إن الاتفاق لا يشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية.

أعاد ترمب فرض العقوبات التي جرى تخفيفها بعد اتفاق عام 2015. عندما تم الانتهاء من الصفقة تحت إدارة أوباما.

تصاعدت ضغوط ترمب على إيران لتصل إلى التهديد بالحرب.

ليونة مع كوريا الشمالية:

ورث ترمب تركة ثقيلة من العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية، وتبادل تصريحات نارية مع كيم لكن هذا أعقبه مراسلات ودودة واجتماعات بين الرجلين توجت بالزيارة التاريخية مطلع هذا الأسبوع عندما أصبح ترمب أول رئيس أمريكي يتوجه إلى كوريا الشمالية أثناء توليه منصبه.

لكن هذا لم يقابله خطوات كبيرة من جانب بيونغيانغ.

غرد ترمب في وقت متأخر من مساء الإثنين قائلا: "فرقنا ستجتمع للعمل على بعض الحلول للمشاكل المستمرة وطويلة الأجل. لا داعي للتسرع، أنا متأكد أننا سنصل إلى حل في نهاية المطاف".

يشير منتقدون إلى أن كوريا الشمالية لم تنتقل إلى "نزع السلاح النووي" كما طالب ترمب، لكنها امتنعت فقط عن إجراء تجارب نووية أو تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

رغم نفي مسؤولين في إدارة ترمب اتخاذ موقف لين تجاه كوريا الشمالية فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز (الإثنين) أن الإدارة توافق على تجميد الأسلحة النووية كخطوة أولى نحو نزع السلاح النووي.

وفقا لهذا السيناريو، الذي نفاه مسؤولون أمريكيون، فإن كوريا الشمالية لن تصنع أي مواد نووية جديدة، مما يعني أنها لا تستطيع توسيع ترسانتها من 20 إلى 60 سلاحا نوويا.

بموجب هذه الصفقة، ستظل كوريا الشمالية قوة نووية وستظل لديها صواريخ قصيرة وطويلة المدى يمكن أن تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

جون بولتون، مستشار ترمب للأمن القومي والمعروف بنهجه المتشدد، نفى أن تكون الإدارة الأمريكية تتعامل بشكل أكثر ليونة مع كوريا الشمالية.

لكن الديمقراطيين انتقدوا ترمب بسبب استراتيجيته مع إيران وكوريا الشمالية.

نائب الرئيس السابق جو بايدن، قال: "بعد ثلاثة مؤتمرات قمة عقدت فقط من أجل نقلها على التلفزيون، ما زلنا لا نملك التزاما واحدا محددا من كوريا الشمالية. فلم يحدث تدمير صاروخ واحد أو سلاح نووي واحد، وليس هناك مفتش واحد على الأرض… استمرت كوريا الشمالية في استخدام المواد الانشطارية ولم تعد منبوذة أو معزولة على الصعيد العالمي".

في المقابل يقول بايدن إن ترمب انسحب من اتفاق كان يمنع إيران مؤقتا من تطوير أول قنبلة نووية، ومارس ضغوطا اقتصادية دفعت طهران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي لتصبح أكثر أقل عدوانية.

بايدن: "سياسة ترمب تجاه إيران أبعدتنا عن حلفائنا وجعلتنا على شفا حرب جديدة في الشرق الأوسط".

لماذا هذا الاختلاف؟