كيف عاش الموريتانيون 10 أيام بلا إنترنت؟

أكمل الموريتانيون عشرة أيام بدون إنترنت على الهواتف المحمولة والشبكات المنزلية، وسمحت السلطات بعد أسبوع من القطع الشامل بإعادته إلى المؤسسات فقط دون المنازل والمقاهي التجارية.

إجراء احترازي

وزير الإعلام الموريتاني المستقيل سيد محمد ولد محم، قال إن قطع الإنترنت الذي تم في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية قبل عشرة أيام؛ كان إجراء احترازيا حتى لا تتواصل وتيرة الشائعات والتحريض وأنه يأتي من أجل حماية الشعب الموريتاني.

الوزير المستقيل قال ردا على منظمة "مراسلون بلا حدود" التي انتقدت الخطوة بأن الحكومة لا تتلقى منها الأوامر ولن تستشيرها فيما يتعلق بحماية الشعب الموريتاني.

مع الترقب والانتظار بدا الموريتانيون أكثر اهتماما بعودة الإنترنت إلى هواتفهم من اهتمامهم بنتائج الانتخابات أو كشف تفاصيل الاعتقالات التي طالت العشرات من "الزنوج الموريتانيين" بتهمة التخطيط لإشعال فتنة عرقية واسعة.

خسائر باهظة

يتحدث الموريتانيون عن خسائر هائلة تعرض لها الاقتصاد الموريتاني الهش الذي بدأ منذ فترة يأخذ طريقه إلى عوالم الشبكة العنكبوتية، وخلال فترة القطع العامة عانت وكالات الطيران والبنوك والمؤسسات من غياب الشبكة، واضطر بعضها إلى الحديث عن خسائره للإعلام.

شمل القطع مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والأجهزة الرسمية والمنظمات والهيئات العاملة في البلاد، وحول البلاد إلى ظلام رقمي دامس وأعادها سنوات إلى الوراء.

وصف دبلوماسي غربي مقيم في موريتانيا ما قامت به السلطات الموريتانية من قطع الإنترنت بأنه "اختفاء خلف الزجاج" وفق ما نسبته إليه مصادر.

خلال اليوم الأول والثاني للاقتراع بثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن جولة ثانية بين المرشحين بيرام ولد اعبيدي (من فئة لحراطين- الأرقاء السابقون) وكان حاميدو بابا (زنجي)، وتم الحديث بشكل كبير داخل المجموعات والصفحات الزنجية عن انتهاء حكم العرب لموريتانيا، وبثت صفحات أخرى خبرا عن هروب الرئيس المنتخب وعائلته إلى الجزائر، ولاحقا بدأت تلك الصفحات نشر أخبار عن إبادة يتعرض لها السود الموريتانيون وسقوط قتلى.

"حريات مخنوقة"

نددت منظمة مراسلون بقطع الانترنت عن موريتانيا، وجاء الرد الحكومي عاصفا ومنتقدا للمنظمة الناشطة في مجال الحريات الصحفية.

أصبحت عبارة الحصار الإلكتروني أكثر الكلمات التي تتردد في مجالس الموريتانيين بعد أن استعادت الهواتف الذكية هدوءها، بعد سنوات من الضجيج المتواصل.

قارن بعض الموريتانيين بين تصرفات النظام الموريتاني وتصرفات نظام كوريا الشمالية، حيث يعيش الناس في بيونغ يانغ منذ عقود بدون إنترنت وبعيدا عن العالم في حصار تحت وطأة الديكتاتورية.

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