أمريكا وإسرائيل تطلبان انسحاب إيران من المنطقة كشرط للتسوية السورية

كشف موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل جديدة بخصوص المحادثات الثلاثية التي عقدت قبل 3 أسابيع في القدس المحتلة بشأن تسوية النزاع السوري.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبلغتا روسيا خلال قمة ثلاثية في القدس الشهر الماضي أن أي اتفاق بشأن مستقبل سوريا يجب أن يشمل انسحابا عسكريا إيرانيا ليس فقط من سوريا ولكن من لبنان والعراق أيضا.

التفاصيل

يسعى الروس إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول استقرار نظام بشار الأسد.

يأمل الروس كذلك في أن تشجع الولايات المتحدة الدول الغربية على المساعدة في تمويل إعادة إعمار سوريا.

ركزت المحادثات الثلاثية التي عقدت قبل 3 أسابيع في القدس المحتلة على إمكانية التوصل إلى اتفاق حول تسوية في سوريا.

شارك في المحادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيراه الإسرائيلي مائير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف.

أبلغ بولتون وبن شبات نظيرهما الروسي باتروشيف أن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا شرط أساسي لأي اتفاق.

أوضح المسؤولان الأمريكي والإسرائيلي أن أي اتفاق يجب أن يعالج أيضا الوجود العسكري الإيراني في لبنان، وبشكل أساسي مصانع الصواريخ الدقيقة التي أنشئت لتسليح حزب الله اللبناني.

قال بولتون وبن شبات لنظيرهما الروسي إن الاتفاق يجب أن يتناول أيضا الوجود الإيراني في العراق، وخصوصا ما يتعلق بتسليح الميليشيات الشيعية بصواريخ طويلة المدى قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

قال بولتون وبن شبات لباتروشيف إنه كمرحلة أولى يمكن للروس التركيز على الضغط على الإيرانيين لإخراج جميع أسلحتهم الثقيلة، وخصوصا الصواريخ، من سوريا.

قال مسؤولون أمريكيون: "أوضح بولتون لباتروشيف أنه على أي حال، فإن روسيا هي التي عليها اتخاذ الخطوة الأولى فيما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا، وعندها فقط يمكن للولايات المتحدة أن تمنحهم ما يريدون".

ما بعد المحادثات

الأسبوع الماضي أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبعوثه إلى سوريا ألكساندر لافرينتيف، إلى طهران لطمأنة الإيرانيين وإطلاع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على نتائج القمة مع الأمريكيين والإسرائيليين.

رغم ذلك يقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إن الإيرانيين قلقون للغاية من أن تتوصل إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق بشأن سوريا على حسابهم.

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