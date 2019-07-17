BBC تصالح القاهرة بتقرير عن تفوق الطعمية المصرية

بعد صدامات متكررة بين هيئة الإذاعة البريطانية BBC والهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية)، أرسلت bbc أحد صحفييها إلى القاهرة في مهمة استقصائية للبحث في جودة الطعمية المصرية.

التقرير تساءل: "هل الفلافل المصرية هي الأروع في العالم؟".

التقرير المنشور باللغة الإنجليزية على موقع الهيئة البريطانية اعتبره مصدر بالهيئة الحكومية لـ "الجزيرة مباشر" محاولة لمصالحة القاهرة بعد سلسلة مصادمات وتقارير للهيئة الحكومية ضد الإذاعة البريطانية لنشرها تقارير حقوقية اغضبت القاهرة.

حفاوة مصرية

أبرز الإعلام المصري تقرير BBC باعتباره شهادة للطعمية المصرية، واحتفى بما نشرته الإذاعة البريطانية على نطاق واسع، برغم دعوات سابقة لهيئة الاستعلامات للإعلام والمسؤولين المصريين بمقاطعة بي بي سي.

كتبت صحف ومواقع مصرية تقول: "لسنا في حاجة لمعرفة أن الطعمية المصرية تتغلب على نظيراتها السورية أو اللبنانية، لذا فلا مجال للجدل مع ما أقرته إذاعة بي بي سي بأن الوجبة الخفيفة المتكاملة المعروفة بالطعمية المصرية هي الأفضل بالعالم".

الله أكبر

يحيا العدل 🤣https://t.co/1UBqPJn3e2 — عبدالله (@antahor2) July 17, 2019

أبرز ما ورد في التقرير:

مراسل الاذاعة البريطانية ظهر من على عربة فول وطعمية في منطقة عابدين وسط القاهرة، وحكى عن "الخلطة السحرية المصاحبة للفول" التي "تكسب مصر مكانة متميزة في مجال الطعمية".

بعد التجربة يجزم "دين مولن" أن طعمية مصر تُعد: "أفضل فلافل في العالم"، رغم أن مطابخ بلدان أخرى في المنطقة العربية مثل سوريا ولبنان تعد الفلافل من الحمص وتدخل فيها مكونات أخرى أكثر تعقيداً.

ما الذي يجعل الطعمية المصرية جيدة إلى هذا الحد؟ هناك سببان بحسب مراسل BBC: الأول استخدام الفول الأكثر نعومة من الحمص المستخدم بالفلافل الشامية، والثاني إضافة الأعشاب والخضروات، كالبقدونس والكزبرة والكراث والذي يعطي نكهة أكثر عمقا للطعمية.

وفقا للتقرير فإن "سندوتش الطعمية" درس في البساطة، فعلى الرغم من أن دول الشام لديها سمعة جيدة في صنع الفلافل بحشوات مختلفة وصلصات مثل الكولسو والخضروات والطماطم واللفت، إلا أن طعميتهم لا تقارن بالفلافل المصرية بالفول والخضروات.

قالت كلوديا رودن، مؤلفة كتاب الطبخ الشرق أوسطي، إن أفضل فلافل في العالم تأتي من مصر، بسبب الذوق والملمس الناتج عن استخدام الفول الذي يجعل العجين أكثر نعومة، والخضروات التي تجعل النكهة أفضل بكثير.

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