BBC تصالح القاهرة بتقرير عن تفوق الطعمية المصرية

بعد صدامات متكررة بين هيئة الإذاعة البريطانية BBC والهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية)، أرسلت bbc أحد صحفييها إلى القاهرة في مهمة استقصائية للبحث في جودة الطعمية المصرية.

التقرير تساءل: "هل الفلافل المصرية هي الأروع في العالم؟".

التقرير المنشور باللغة الإنجليزية على موقع الهيئة البريطانية اعتبره مصدر بالهيئة الحكومية لـ "الجزيرة مباشر" محاولة لمصالحة القاهرة بعد سلسلة مصادمات وتقارير للهيئة الحكومية ضد الإذاعة البريطانية لنشرها تقارير حقوقية اغضبت القاهرة.

Many food lovers rate it as the best in the world. #falafel #egypt #culinary roots https://t.co/4njVr8zroF

