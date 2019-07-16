التحالف السعودي الإماراتي قتل 375 مدنيا في اليمن خلال 2018 (فيديو)

أعلنت منظمة حقوقية يمنية، الثلاثاء، توثيق مقتل 375 مدنيا على الأقل، في 150 غارة جوية شنها طيران التحالف السعودي الإماراتي في اليمن عام 2018.

جاء ذلك في مؤتمر بباريس عقدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لعرض التقرير السنوي لمنظمة "مواطنة من أجل حقوق الإنسان" (يمنية غير حكومية مقرها صنعاء) بشأن الحرب في اليمن.

وجاء التقرير تحت عنوان "حياة تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2018".

أبرز ما جاء في التقرير:

وثقنا 74 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية في اليمن يتحمل التحالف السعودي الإماراتي وقوات الرئيس هادي المسؤولية عن 12 منها.

كتائب أبي العباس وقوات التحالف السعودي الإماراتي شنوا هجمات على مستشفيات ومراكز صحية وطواقم طبية باليمن.

وثقنا وقائع عنف جنسي ضحاياها 8 أطفال تتحمل القوات الموالية للإمارات المسؤولية عن وقائع بشأن 6 منهم.

وقائع العذيب التي نفذتها القوات الإماراتية بالوكالة والقوات الموالية للرئيس هادي أدت إلى وفاة ضحيتين.

تعذيب 11 صيادا يمنيا بينهم طفل في مدينة جازان السعودية.

45 واقعة تعذيب نفذتها القوات الإماراتية بالوكالة في 5 محافظات باليمن عام 2018.

112 واقعة اختفاء قسري خلال 2018 في مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات موالية للتحالف السعودي الإماراتي باليمن.

انتشال طفلة من تحت الأنقاض عقب قصف قوات التحالف لصنعاء

وثقنا 91 واقعة اختفاء قسري خلال 2018 في مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة وتعز وصنعاء وإب.

القوات الإماراتية بالوكالة جندت أطفالا في محافظات أبين ولحج وعدن وحضر موت باليمن.

وثقنا 87 واقعة هجوم بري عشوائي راح ضحيته 124 قتيلا تتحمل قوات التحالف المسؤولية عن 26 واقعة منها.

وثقنا 1117 حالة تجنيد أطفال في اليمن عام 2018 تتحمل المسؤولية عن معظمها جماعة الحوثي.

جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية في معظم حالات تجنيد الأطفال.

قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات الموالية للرئيس هادي استخدمت الأطفال أيضًا في حرب اليمن.

وثقنا 52 حالة انفجار لألغام أرضية عام 2018 أسفرت عن مقتل 60 مدنيًا على الأقل بينهم 8 نساء و26 طفلًا.

التحالف السعودي الإماراتي شن 150 غارة في 11 محافظة يمنية العام الماضي أسفرت عن مقتل 375 مدنيا بينهم 165 طفلا.

الفشل في مساءلة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى إلى استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق اليمنيين.

الحوثيون وقوات الإمارات العربية المتحدة المقاتلة بالوكالة والقوات الحكومية مارست الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد عشرات الأشخاص.

طفل يمني يتلقى علاجاً لسوء التغذية في مركز للعلاج

ممارسات الأطراف المتحاربة قوّضت حياة المدنيين في اليمن للعام الخامس على التوالي وخطوات المساءلة ما زالت شحيحة.

المعدل المرتفع للانتهاكات في اليمن يبرز الحاجة الملحة لإنشاء لجنة تحقيق دولية.

التقرير يستند إلى أبحاث ميدانية وتحقيقات ومقابلات مع الضحايا وأقارب الضحايا وشهود العيان في اليمن.

أطراف النزاع تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير في اليمن وغارات التحالف السعودي الإماراتي أدى إلى مقتل المدنيين وضرب المدارس والمستشفيات.

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