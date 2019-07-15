مطبات تواجه الاتفاق النهائي: هل يترقب الشارع السوداني موجة قمع جديدة؟

حالة من الارتباك تسود المشهد العام في السودان، في وقت ينتظر فيه الشارع الإعلان عن توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

مطب مفاجئ

مطبات تواجه سير الاتفاق وحالة من الترقب يعيشها المواطن السوداني طوال ثلاثة أشهر مضت انتظارا لتشكيل حكومة تقود البلاد لمرحلة انتقالية آمنة.

قبل أن تبارح الوساطة الأفريقية مكانها وتتوج أعمالها بتوقيع نهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تكون هي الضامن له، خرج الحزب الشيوعي السوداني وهو أحد أحزاب مكونات قوى الحرية والتغيير، ببيان رافض لمسودة الاتفاق السياسي التي اعتبرها غير ملبية لتطلعات الجماهير وأهداف الثورة.

تقييد وحصانة

رفض الشيوعي السوداني لمسودة الاتفاق أرجعه عبر بيان له لعدة أسباب، منها أن المسودة أبقت على القوانين المقيدة للحريات، وتكريس القمع وتمكين قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبره الحزب حماية للدولة السابقة، ليعلن عبر لجنته المركزية عدم المشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة المقبلة ودعا لمواصلة الثورة حتى انتزاع الحكم المدني.

بالمقابل يرى مراقبون أن المجلس العسكري أراد عبر الوثيقة السياسية المقدمة والتي تمنح أعضاءه حصانات مطلقة، نسف الاتفاق بصورة غير مباشرة بينه وقوى التغيير للانفراد بحكم البلاد، والإفلات من المحاسبة، في وقت مازالت فيه لجنة التحقيق في حادثة الاعتصام تباشر أعمالها وأصابع الاتهام مصوبة نحو المجلس العسكري وقوات الدعم السريع.

القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف قال في حديثه لموقع الجزيرة مباشر إن الوثيقة تحمي أعضاء العسكري وتمنحهم حصانة حتى لا تتم مساءلتهم عن أحداث فض اعتصام القيادة، الأمر الذي يرفضه الحزب، قبل أن يعلن إغلاقهم الباب نهائيا أمام التفاوض مع العسكري في الوقت الحالي.

تضارب

استكمالا لتصاعد الاحداث في السودان تم الأحد وللمرة الثانية تأجيل اللقاء بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعد أن أبلغت الأخيرة الوسيط بتأجيل الاتفاق ليوم غد الثلاثاء المزيد من التشاور حول المسودة.

المجلس العسكري بدروه نفى على لسان ناطقه الفريق شمس الدين الكباشي، تلقيهم إخطارا بشأن تأجيل اجتماعهم، وحرص أعضاء المجلس العسكري على حضور الاجتماع، في خطوة فسرها مراقبون على أن العسكري أراد إرسال رسالة مفادها أنه الأكثر حرصا على الاتفاق من قوى التغيير.

مسألة وقت