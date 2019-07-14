قانون الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يثير سخط أبناء سيناء

أقر البرلمان المصري في جلسة الأحد الماضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، ما أثار سخطا مكتوما لدى السكان الأصليين لسيناء من أبناء القبائل.

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السخط يرجع إلى أن الحكومة تطالب سكان سيناء بإثبات جنسيتهم حتى يتسنى لهم تملك أراضيهم، وفي الوقت نفسه تحرم الآلاف منهم من الجنسية المصرية، على الرغم من كونهم مقيمين بسيناء منذ قرون.

يعتبر أحد الباحثين المختصين في شؤون القبائل المصرية، رفض ذكر اسمه بسبب الأوضاع الأمنية، أن القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديلات القانون رقم 14 لسنة 2012 والذي ترتب عليه مطالبة أهل سيناء بإثبات الجنسية كشرط للتملك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا في مواجهتهم، لأنه يتعارض مع صريح نص المادة الثامنة من اتفاقية ترسيم حدود مصر الشرقية سنة 1906 والتي تنص على أن " تبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقوق والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم".

يضيف الباحث أنه منذ انضمام سيناء للسيادة المصرية بموجب هذه الاتفاقية فإنه يترتب على ذلك اعتبار كل من يقطنها منذ ذلك الوقت مصريا، وهو الأمر الذي أقره قانون الجنسية المصرية لاحقا.

وتابع أنه عرف المصريين بأنهم " أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1914، وليسوا من رعايا دولة أجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون حيز التنفيذ "، و باعتبار سيناء مصرية منذ انضمامها للسيادة المصرية بموجب اتفاقية 1906 فإن كل من يقيم عليها يعتبر مصريا، وليس في حاجة إلي إثبات جنسيته، بل عبء الإثبات يجب أن يقع على الحكومة نفسها من خلال مؤسستها وليس على عاتق البدو.

أضاف الناشط أنه بموجب القانون الإداري للعربان الصادر في مصر سنة 1905 والملغى أواخر الأربعينات من القرن الماضي كانت الحكومة تقوم بحصر دوري لكافة البدو باعتبارهم مصريين، وإذ هي قصرت في مهمتها في حصر بدو سيناء نتيجة الأحداث التي مرت بها منذ الحرب العالمية الأولى فلا يجب عليها إلقاء عبء الإثبات على البدو الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كما أن أغلب معاملتهم كانت تتم بشكل عرفي.