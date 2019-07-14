الحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن

حذّرت الحكومة اليمنية، أمس السبت، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، جراء تسرب النفط من خزان في الحديدة، غربي البلاد.
أبرز ما أوردته رئاسة الوزراء اليمنية على تويتر:
- بثت فيديو معلوماتي، عبر تويتر؛ أكدت فيه أن الحياة البحرية والدول المطلة معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة.
- الحكومة قالت إنها خاطبت الأمم المتحدة مرارًا لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان صافر العائم، بميناء رأس عيسى.
- لفت الفيديو إلى أن الخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تخضع للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
أكبر كارثة بيئية
- أكد الفيديو أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في أكسون فالديز بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.
- الحكومة اليمنية قالت إن الأمم المتحدة أرسلت في مايو/ أيار الماضي فريقًا فنيًا لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله.
- تسيطر جماعة الحوثي على الحديدة وموانئها منذ نحو 5 سنوات، فضلًا عن مدن أخرى في البلاد، بينها العاصمة صنعاء.
اتفاق
- في ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.
- ينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من المدينة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني 2019، لتفادي هجوم شامل عليها، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
- لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، وسط تبادل للاتهامات من وقت لآخر.
خزان صافر