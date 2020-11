الحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن

حذّرت الحكومة اليمنية، أمس السبت، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، جراء تسرب النفط من خزان في الحديدة، غربي البلاد.

أبرز ما أوردته رئاسة الوزراء اليمنية على تويتر:

Yemeni Government warns of a looming Huge Oil Spill into the Red Sea due to Houthis’ obstruction to maintenance works of crude oil tanker carrying more than a million barrel of crude oil. pic.twitter.com/Aiz1qwNeFH

