الأخبار في أسبوع: نجاح الحوار الأفغاني في الدوحة.. وأسلحة فرنسية لدى حفتر

استمرار التوتر بالخليج وانسحاب الإمارات من اليمن واكتشاف أسلحة فرنسية لدى حفتر، واستلام تركيا لصواريخ إس 400، ووصول كأس الأمم الأفريقية للمحطة الأخيرة هي أبز أحداث الأسبوع الماضي.

توتر الخليج يدخل مرحلة جديدة:

بعد أن انتقل التوتر السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران في الأسبوع الماضي إلى مضيق جبل طارق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية، عادت سخونة الأحداث في الأسبوع الماضي لمنطقة الخليج مجددا، حيث طالبت واشنطن بتشكيل تحالف عسكري لحماية حرية الملاحة في الخليج، واتهمت لندن طهران بالتحرش بسفنها في المياه الدولية، فيما حذرت روسيا من مخاطر مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

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الحوار الأفغاني بالدوحة:

من الملفات الإخبارية البارزة الأسبوع الماضي استضافة قطر المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية والتي تمخضت عن نتائج وصفت بأنها جيدة للغاية من الطرفين الأفغاني والأمريكي، ومن المتوقع التوصل لاتفاق نهائي قريبا.

كما استضافت الدوحة أيضا مؤتمرا للحوار الأفغاني الداخلي للتوصل إلى خارطة سلام في البلاد. وهو ما يعكس الدور المهم للدوحة في مساعي التوصل للسلام في المنطقة والعالم.

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تزامنت تلك النتائج مع زيارة مهمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان للولايات المتحدة، الإثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدد من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وأشادت وسائل الاعلام الأمريكية والغربية بتلك الزيارة التي وصف خلالها ترمب أمير قطر بالصديق، ووصف العلاقات بين واشنطن والدوحة بأنها استراتيجية.

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أسلحة فرنسية لدى حفتر:

فرنسا أقرت الأربعاء الماضي بأن الصواريخ التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية في قاعدة تابعة لقوات حفتر، تعود للقوات المسلحة الفرنسية، ونفت في الوقت نفسه أن تكون قد زودت قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بها.

أكدت وزارة الجيوش الفرنسية ان تلك الصواريخ من طراز جافلين اشترتها فرنسا من الولايات المتحدة منذ العام 2010، وأنها صارت متهالكة وتحولت إلى خردة تمهيدا للتخلص منها، لكن لا يزال السؤال الأبرز: كيف وصلت إلى قوات حفتر؟!

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انسحاب الإمارات من اليمن:

استمرت أصداء انسحاب قوات الامارات من مواقعها في جنوب اليمن حيث حلت مكانها قوات سعودية.

كما أفادت وسائل إعلام مقربة من إيران بأن وفدا إماراتيا مؤلفا من مسؤولين أمنيين كبار زار طهران وأن الوفد الإماراتي عرض مقترحات تشمل استعداد الإمارات لفتح صفحة جديدة مع إيران، وتوفير حماية مشتركة للممرات البحرية لضمان تدفق النفط عبر مياه الخليج، فضلا عن إشارات للانسحاب الإماراتي من اليمن. وهو ما قوبل بنوع من الفتور الإيراني.

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تركيا تتسلم الصواريخ الروسية.. وواشنطن تهدد

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تأجيل مؤتمر صحفي إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا عقده الجمعة للتعقيب على بدء تسلم تركيا منظومة صواريخ أس 400 الروسية.

وصرح متحدث باسم البنتاغون في وقت متأخر الجمعة بأن وزير الدفاع بالوكالة، مارك اسبير، تحدث مع نظيره التركي، خلوصي أكار، لمدة نصف ساعة، ولكنه أضاف أنه لن تكون هناك قراءات من المكالمة. وغالبًا ما تقدم وزارة الدفاع ملخصًا لما تمت مناقشته بين المسؤولين على هذا المستوى.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بيانات عن استلام تركيا للمنظومة الصاروخية الروسية. ومن المتوقع أن يتفاعل هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.

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القاهرة وتل أبيب.. غضب مكتوم وعبارات معسولة!

أشارت تقارير إخبارية الأسبوع الماضي لوجود غضب من النظام المصري جراء مضي تل أبيب في تزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ دفاعية مضادة للطائرات ونشرها حول سد النهضة الإثيوبي.

الأسبوع الماضي شهد حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين على حضور احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بعيد ثورة 23 يوليو.

في كلمته خلال الاحتفال، وصف نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه (صديق عزيز وحكيم وشجاع)!

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كأس الأمم الافريقية تصل لمحطتها قبل الأخيرة

حجز منتخبا الجزائر وتونس بطاقتي التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، إضافة إلى فريقي السنغال ونيجيريا.

وتبدأ مباريات المربع الذهبي غدا الأحد حيث تواجه تونس السنغال بينما تقابل الجزائر نيجيريا.

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سيناريوهات الحرب بالخليج

من التقارير المتميزة خلال الأسبوع الماضي، تقرير تفصيلي من موقع فوكس الإخباري الأمريكي يتحدث عن سيناريوهات الحرب في منطقة الخليج وردود الأفعال المختلفة، ومواقف الأطراف وترتيبها على مسرح تلك العمليات في المنطقة وخارجها.

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