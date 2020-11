تعرف على معاناة المعتقلين من الروهينغيا المسلمين في السعودية

وثق تقرير نشره موقع "بايلاين تايمز" البريطاني معاناة لاجئي الروهينغيا المحتجزين في مركز الشميسي للاعتقال في السعودية على مدى السنوات الماضية.

التفاصيل:

مركز الشميسي للاعتقال

الإضراب عن الطعام

صمت دولي

Saudi Arabia is deporting scores of stateless Rohingya Muslim refugees to Bangladesh.

These Rohingya were rounded up by Saudi police and imprisoned for years inside a Saudi detention centre.

Remember this the next time Saudi Arabia gives lip service to the "ummah." pic.twitter.com/9Sobrg0yT4

— CJ Werleman (@cjwerleman) January 11, 2019