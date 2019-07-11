3 رسائل سياسية بعد وصول نائب إسلامي لرئاسة البرلمان الجزائري

انتخب النائب الإسلامي سليمان شنين رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري، في خطوة حملت حسب مراقبين ثلاث رسائل، تنازل الأغلبية تحت ضغط الشارع، وطمأنة الحراك وتمهيد الطريق للتوافق.

وتنازلت أحزاب السلطة على غرار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، لأول مرة منذ تأسيس البرلمان سنة 1997، على رئاسة المجلس، رغم حيازتها على الأغلبية المطلقة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، سنة 2017، فوزا ساحقا للحزب الحاكم بـ 160 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 100مقعد.

بينما حاز تحالف أحزاب حركة البناء الوطني الذي ينتمي إليه سليمان شنين، والعدالة والتنمية، والنهضة، على 15 مقعدا.

الأمر الذي جعل تولي شنين رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، مبطنا بعدة رسائل سياسية.

مفاجأة:

لم يكن اسم هذا السياسي الذي ترعرع في حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، في زمن مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، متداولا كمرشح لخلافة معاذ بوشارب إلى غاية، الأربعاء، موعد جلسة الانتخاب.

بدا الطريق معبدا أمام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، محمد جميعي أو إطارات من ذات الحزب كانت قد أعلنت ترشحها قبل أيام.

شكل طرح اسم سليمان كمرشح إجماع للمنصب إحدى المفاجآت السياسية التي تحدث في قلب الحراك الشعبي.

بعدما نال ثناء واسعا من قبل كافة النواب المتدخلين في الجلسة، انتخب سليمان شنين بالأغلبية الساحقة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

مقاربة جديدة:

قال شنين في كلمته أمام النواب، إن البرلمان "قدم مقاربة جديدة تتمثل في أن الجزائريين بإمكانهم أن يجمعوا أنفسهم حتى على أقلية العدد من أجل الخروج من الأزمة".

تابع موضحًا أن "هذه المقاربة تكمن حرصنا ومسؤوليتنا جميعا بأن الجزائر في حاجة لجميع أبنائها، ولا يمكن أن يكون واحدا لوحده سببا في إخراجها من الأزمة".

نوه بتنازل أحزاب الأغلبية التي تعرف داخل قبة المجلس، بأحزاب السلطة التي تزكي كل ما يأتي من مشاريع قوانين من الحكومة.

أضاف " أكدت مؤسستنا اليوم أنه بإمكان الأغلبية أن تقدم الأقلية عليها".

ويصنف تحالف البناء، العدالة والنهضة الإسلامي ضمن تيارات المعارضة المعتدلة لنظام الحكم، كما أنه عارض أغلب مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة سابقا للتصويت على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان.

ودائما ما آلت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لشخصيات بارزة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بعد تزكية من رئاسة الجمهورية.

ردود أفعال:

علق الأمين العام السابق لحركة النهضة، فاتح ربيع، على انتخاب شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني بأنها "لحظة فارقة".

كتب على صفحته في موقع فيسبوك "انتخاب سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني من أقلية برلمانية معارضة يعد لحظة فارقة وتحولا لافتا"

خطوة تهدئة:

من رسائل انتخاب سياسي معارض ينتمي إلى التيار الإسلامي، في منصب سيجعله دستوريا الرجل الثالث في الدولة، إعطاء إشارات إيجابية للحراك الشعبي الذي يرفع كل جمعة شعارات تنادي "بالتغيير الجذري".

يرفض الجزائريون بشدة تولي أشخاص محسوبة على نظام الرئيس المستقيل وشاركت في التسويق السياسي له طيلة الولايات الانتخابية الماضية، تولي المناصب في المؤسسات الدستورية الكبرى.

قال أستاذ العلوم السياسية، زهير بوعمامة، إن انتخاب سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، "خطوة في الاتجاه الصحيح، كانت بمثابة الحلم قبل الحراك".

كتب في منشور له على فيسبوك "وصول السيد سليمان شنين إلى موقع رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان كان أشبه بالحلم المستحيل قبل حراك الشعب".

أضاف: "مهما كان ما حدث، مجرد ترأس شخصية نظيفة غير محسوبة على السلطة للمجلس الشعبي الوطني وفشل الأسماء المنبوذة في المرور بالأساليب القديمة هو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

ألمح إلى صناعة القرار السياسي في البلاد باتت تأخذ مطالب الشعبي بالحسبان قائلا "إنها مؤشر إضافي على طريقة تفكير أسياد اللحظة وتصورهم لما هو قادم".

تهيئة للحوار:

يعتبر بلوغ سياسي من الأقلية البرلمانية المعارضة المحسوبة على التيار الإسلامي، خطوة تهيئة لمرحلة "الحوار الشامل"، الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمته الأخيرة بمناسبة عيد الاستقلال.

دعم قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في كلمته الأربعاء، مقاربة بن صالح للحوار، التي تقوم "على حياد مؤسسات الدولة، وتكليف شخصيات وطنية بإدارة الحوار الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال".

وتبنت أحزاب وشخصيات معارضة السبت الماضي، خيار الحوار كوسيلة وحيدة وفعالة للخرج من الأزمة.

إعادة تموضع: