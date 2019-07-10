استياء سعودي من تدني الحريات بالمملكة واقترابها من كوريا الشمالية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، إنّ منظمة مراسلون بلا حدود الحقوقية كشفت لها عن لقاءات سرية أجرتها مع مسؤولين سعوديين في أبريل/نيسان الماضي، لإطلاق سراح 30 صحفيا

الصحفيون اعتقلتهم سلطات المملكة بعد أقل من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل

جرت اللقاءات مع عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، والمدعي العام سعود المجيب ومسؤولين آخرين.

مراسلون بلا حدود: اللقاءات بقيت سرية حتى اليوم لأننا كنا نأمل أن تفرج السعودية عن الصحفيين خلال شهر رمضان، لكن لم يكن هناك أي مبادرات من جانب المملكة.

المنظمة: الجهود استغرقت شهوراً من الضغط الدبلوماسي للاتفاق على عقد تلك الاجتماعات، ونحرص على عدم الظهور وكأننا تقدم الشرعية لانتهاكات النظام السعودي بحق الصحفيين.

مراسلون بلا حدود: شعرنا أن هذا التكتيك قد يكون مفيداً ويصب في مصلحة المملكة التي سترأس قمة مجموعة العشرين العام المقبل.

استياء سعودي

مسؤولون سعوديون اشتكوا لمنظمة مراسلون بلا حدود من تدني مستوى المملكة في مؤشر حرية الصحافة إلى 172 من أصل 180.

نقلت الغارديان عن ريبيكا فنسنت مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة قولها إنه خلال الاجتماعات السرية التي استمرت لثلاثة أيام، أثار العديد من المسؤولين السعوديين المخاوف من تدني مستوى المملكة في مؤشر حرية الصحافة وقربه من كوريا الشمالية.

ما بعد اغتيال خاشقجي

ذكرت المنظمة للغارديان أن خاشقجي اغتيل بعدما ضم صوته إلى الأصوات الناقدة لنظام الحكم في السعودية، وهم أكثر من 30 كاتبا ومدونا وداعية وأكاديمياً، يقبعون خلف القضبان بسبب آرائهم وتغريداتهم.

المنظمة: بعد فترة وجيزة من اغتيال خاشجقي، يرجح أن يكون الصحفي تركي الجاسر قد قضى تحت التعذيب، فيما يواجه آخرون أبرزهم الداعية علي العمري، وعوض القرني، وسلمان العودة، حكما بالإعدام بتهم متصلة بالإرهاب.

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