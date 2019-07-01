وزير مصري سابق: لدينا شكوك حول وفاة مرسي والمصريون سينفجرون

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق بمصر، عمرو دراج، إن هناك شكوكا كثيرة حول طريقة وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

وأكد دراج في مقابلة مع وكالة "الأناضول" أن الأوضاع تسير في مصر باتجاه انفجار المصريين في وجه نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء الماضي، تقدم دراج، ويحيي حامد، وزير الاستثمار بعهد مرسي، لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بطلب لإجراء تحقيق دولي حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق، لعدم ثقتهم في تقارير السلطات المصرية.

شكوك حول ملابسات وفاة مرسي:

أيّد وزير التخطيط المصري السابق، حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة مرسي، وأنه قُتِل، قائلا: الرئيس أردوغان محق في هذه المقولة.

أضاف: توجد شكوك كثيرة في الطريقة التي مات بها (مرسي)، فهو كان صحيحا لديه (أمراض) السكر والكبد ولكن لم يكن معروفا أنه مريض قلب، في إشارة لحديث إعلام محلي رسمي وخاص بمصر يشير إلى أن الوفاة جراء نوبة قلبية.

تابع دراج: لقد مات مرسي فجأة بعد كلمة قصيرة بالمحاكمة ثم سقط و قيل إنه ظل أكثر من 20 دقيقة لم ينقل للمستشفى، وقيل ساعة وأنه ترك عمدا.

ذكر دراج، أن ظروف مرسي كانت سيئة للغاية في محبسه، مشيرا إلى أنه كان ينام على الأرض، ولا يقدم له الدواء بانتظام وكان يشكو من عدم تقديم طعام صحي أو رعاية صحية مناسبة وتلقى 3 زيارات فقط على مدار 6 سنوات.

مكانة جيدة بالعالم

اعتبر دراج أن صلوات الغائب التي تمت بتركيا والعالم تظهر بشكل جيد المكانة التي كان يتمتع بها مرسي، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس أردوغان في إحدى الصلوات لها رمزية كبيرة جدا.

توجه بالشكر للرئيس أردوغان على الدور الإيجابي الذي يقوم به، قائلا: عندما تنصلح الأحوال في مصر ستكون هناك علاقات جيدة واستراتيجية مع تركيا تفيد البلدين والمنطقة.

وكان الرئيس أردوغان أول من نعى مرسي عقب وفاته أثناء محاكمته ووصفه بـالشهيد، مؤكدا أنه سيحمل قضية الوفاة للمحافل الدولية، وشارك في صلاة الغائب على روحه.

وتصدرت تركيا فعاليات صلاة الغائب على روح مرسي، والتي تم أداؤها في أكثر مكان بالعالم، لاسيما المسجد الأقصى.

غياب عربي رسمي

استنكر دراج، عدم خروج بيان من الجامعة العربية، وغياب المواقف الرسمية، واصفا هذا الموقف بأنه مخجل ومخزٍ.

قال إن مرسي كان أول رئيس مدني منتخب وحتى لو كان هناك خلاف معه فكان أقل ما يمكن صدوره هو تعزية.

ازدواجية الغرب

دراج استنكر الموقف الغربي الرسمي المتجاهل بصورة كبيرة لوفاة مرسي، مؤكدا أنه لم يعطه حقه.

أوضح أن مرسي مات مسجونا وهو يضحى من أجل قيم عالمية كان يجب الاحتفاء به وبقيمه التي تمسك بها دفاعا عن الديمقراطية والحريات وحقوق الشعب.

قال إن كلمة مرسي السابقة عام 2013، قبل الإطاحة به من إن الدفاع عن شرعية صندوق الانتخابات ثمنها حياته، كانت صادقة.

أضاف: كان مرسي صادقا تماما بعد 6 سنوات لم يتنازل ومات بالفعل مدافعا عن حق الشعب.

أشار إلى ازدواجية في المواقف الغربية تجاه حقوق الإنسان لاسيما مع تجاهل وفاة مرسي.

مصر إلى تغيير

عن تداعيات وفاة مرسي على الأوضاع بمصر، قال دراج: إن هناك غلق لجميع المجالات بمصر ولا صحافة مستقلة أو برلمان حر.

قال: إذا استمر السيسي أو من يماثله ستستمر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تدهور وسينفجر الشعب "لن يتحملوا تلك الضغوط كلها".

أكد أن استمرار تلك الأوضاع بمصر مستحيل، مضيفا الشعب المصري لن يستطيع تحمل حكم السيسي أكثر من هذا.

توقع أن نظام السيسي إلى زوال.

ويقر النظام المصري بوجود غلاء بالأسعار، لكنه يقول إنه يتخذ إصلاحات اقتصادية واسعة بالبلاد ويشكر المصريين باستمرار على تحملها، خاصة مع رفع الدعم تدريجيا أكثر من مرة عن الوقود ما رفع أسعار ركوب المواصلات العامة.

وقالت الحكومة المصرية إنها أحبطت محاولات لإسقاط الدولة أكثر من مرة، كان أحدثها الخميس الماضي، عقب القبض على رموز سياسية واقتصادية بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، بتهم بينها تهديد الاقتصاد ومحاولة إسقاط الدولة، رغم نفيهم ذلك تماما في التحقيقات.

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