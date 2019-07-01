تفاصيل اعتقال أتراك حرضوا ضد السوريين في إسطنبول

اعتقلت السلطات التركية، الاثنين، خمسة من مواطنيها في إسطنبول بتهمة التحريض ضد السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها تبحث عن أربعة آخرين للسبب نفسه.

التفاصيل:

شرطة إسطنبول قالت إنها وثقت 18 حساباً يحرض ضد السوريين حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

الشرطة قالت إنها رصدت عدداً من الوسوم المحرضة ضد السوريين انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عناوين:”#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum” (لا أريد سورياً في بلدي) و”#SuriyelilerDefolsun” (ارحلوا أيها السوريون).

بداية القصة

عملية الاعتقال جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة كوتشوك شكمجه "إيكي تلي" السبت الماضي.

ضجت تلك المنطقة بأنباء تحرش سوري بطفلة تركية وتجمع العشرات من الأتراك في شارع "عاشق ويسيل" وهتفوا ضد السوريين وهاجموا بعض المحال التابعة لهم.

جرح عدد من السوريين ونقل بعضهم إلى المستشفى فيما تحركت قوات الأمن وفضت التجمعات وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

ألقت الشرطة القبض على الطفل الأجنبي المشتبه به، وسلمته مع الطفلة المجني عليها إلى فرع شرطة الأطفال.

(قوات الأمن التركية تستنفر وتشن حملة اعتقالات في Küçükçekmece ) "الإعتقالات طالت أصحاب حسابات حرضت على السوريين في وسائل التواصل "خطوه جيده للامن التركي لدرء الفتنه "لكن متى نسمع خبر إعتقال كبيرهم الذي علمهم السحر 👈@DrSinanOgan سنان اوغان#suriyelileryanlızdeğildir https://t.co/fkNh17xufS — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) July 1, 2019

ولاية إسطنبول تحذر

أوضحت ولاية إسطنبول أنه لا يوجد أي تحرش جسدي بالطفلة وأنها تحقق في إمكانية تعرضها لتحرش لفظي ووعدت بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

حذرت الولاية الأهالي من حملات تحريض تجري من قبل أشخاص غير معروفين، عن طريق بث إشاعات في الشارع وعن طريق وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية.

"السوريون ليسوا وحدهم"

تضامن بعض الأتراك والعرب مع السوريين المتضررين واحتل وسم “السوريون ليسوا وحدهم” (#suriyelileryalnızdeğildir) الترند العالمي في موقع تويتر، الأحد.

نشطاء من الحزب الحاكم، كانوا قد اتهموا خصومهم في المعارضة التركية، بتأجيج الكراهية ضد اللاجئين السوريين، واستغلال حوادث تنجم عنها من أجل أغراض سياسية.

حالة ترقب