بعد مليونية الأحد:ما هو أفق التسوية بين الساسة والعسكر في السودان؟

بعد تجدد الاحتجاجات بخروج مئات الآلاف في الخرطوم وعدد من مدن السودان، أمس الأحد، بدا الموقف مربكا للمجلس العسكري الذي يحكم سيطرته على العاصمة بعد فض اعتصام القيادة العامة.

مليونية الأحد:

المسيرات أتت بعد تجديد المجلس العسكري دعوته -عبر الناطق باسمه الفريق شمس الدين كباشي- للحل السياسي، وقال نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة تشكل قاعدة ممتازة للتفاوض.

تصريحات كباشي أتت منسجمة أيضا مع تصريحات رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية التي أكد فيها جاهزية مجلسه على تشكيل حكومة انتقالية متى أرادت قوى الحرية والتغيير ذلك.

تصعيد محتمل

ورغم النبرة الإيجابية تجاه مبادرات التسوية الخارجية من كلا الطرفين إلا أن الأحداث في السودان تفرض تساؤلا حول قدرة هذه المبادرات على نزع فتيل الأزمة.

أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية الرشيد محمد إبراهيم يرى أن الوساطة الخارجية ليس لديها مستقبل وأن فرصتها ليست كبيرة، خاصة في ظل التغيرات التي تمت في الساحة والتي تساهم في تقوية رؤية المجلس العسكري للحل، مشددا على ضرورة أن يكون الحل من الداخل وأن تعمل المبادرات الخارجية على تقريب وجهات النظر، دون الخوض في التفاصيل والإجبار على اتخاذ موقف.

على الرغم من ذلك فإن ترقب نتائج الوساطات الأفريقية والإثيوبية، أمر ظل يحبس معه السودانيين أنفاسهم طويلا، في ظل توجس مما يمكن أن تسفر عنه مجريات الأحداث من تصعيد في مقبل الأيام، خاصة مع سقوط متظاهرين ومواطنين برصاص الأمن والجيش كما حدث نتيجة قمع مسيرات 30 يونيو.

تعقيدات

ومما يعقد المشهد استمرار رفض المجلس العسكري في السودان العودة لما سبق الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير في ظل ما وصفها بمتغيرات الراهن السياسي في البلاد، حيث اقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين البدء من حيث انتهى الاتفاق السابق، والذي يمنح قوى التغيير 67٪ من مقاعد البرلمان المكون من 300 مقعد بالإضافة الى مجلس وزراء مدني بصلاحيات واسعة.

وبحسب تصريحات لعضو المجلس العسكري الفريق أول ياسر العطا فإن مستجدات طرأت تستلزم مشاركة جميع القوى السياسية في الساحة السودانية في المرحلة الانتقالية التي وصفها بالهشة، وهو ما يفسره مراقبون بأنه إعادة لرسم خارطة الاتفاقات السابقة وربما العودة لنقطة البداية.

التسوية ممكنة

في المقابل، أبدى السفير والمحلل السياسي الرشيد أبو شامة في تصريح لموقع الجزيرة مباشر ارتياحه لسير التسويات الخارجية، وكشف عن اتجاه قبول الحرية والتغيير للمبادرة الأفريقية التي تدمج مبادرتي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

ويقول أبو شامة إن المبادرة الافريقية تشمل المجلس السيادي ومجلس الوزراء مع اتجاه أن يتم تأجيل النقاش عن المجلس التشريعي لوقت لاحق، في ظل ضغط خارجي على العسكري بضرورة تقليل نسبة قوى التغيير إلى 50٪ بدلا عن 67٪ التي تم الاتفاق عليها سابقا.

وتنسجم هذه الرؤية مع ما صرح به اليوم الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي من أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير انخرطا في جلسات تفاوض منذ نهار أمس وفق أرضية المبادرة المشتركة، مؤكدا أن أبرز ما تمت مناقشته هو مستويات السلطة عبر المجلسين "السيادي والتنفيذي"، وأن المجلس التشريعي سيتم تعليق التفاوض بشأنه إلى ما بعد تشكيل الحكومة.