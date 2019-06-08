فلسطين: انطلاق امتحانات "الثانوية العامة" و3783 أسيرًا تقدموا لها خلال 4 أعوام

انطلقت امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" داخل الأراضي الفلسطينية وسجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تقدم 76130 طالبًا، السبت، لتأدية الامتحان (الإنجاز).

نجاح الأسرى رغم حرمان الاحتلال:

نشر الباحث في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة بياناً صحفياً حول عدد الأسرى الذين تقدموا للامتحانات الثانوية العامة داخل السجون خلال الأربع سنوات الماضية، رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي بحرمانهم من حقهم في التعليم، بأنه يشكل تحديًا جديدًا وانتصارًا إضافيًا للحركة الوطنية الأسيرة.

أوضح فروانة أنه خلال الأربعة أعوام الدراسية الماضية (العام الدراسي 2014-2015-العام الدراسي 2017-2018)، تمكن ما مجموعه (3783) أسيرًا وأسيرة من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في (11) قاعة اختبار في سجون ومعتقلات إسرائيلية مختلفة.

حصل (2519) أسيرًا يشكلون ما نسبته (66.6%) من المتقدمين اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على شهادة الثانوية العامة.

من بين المتقدمين (858) أسيرًا تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي، وأن نسبة النجاح كانت (65.9%). فيما سجل هذا العام قرابة (1000) أسير وأسيرة لتقديم الامتحانات، وجاري التحضيرات والتجهيزات لإتمام ذلك رغمًا عن أنف السجان.

الأسرى وبإصرار كبير وإرادة قوية وبإشراف ودعم وزارة التربية والتعليم وهيئة الأسرى، وبما لا يتعارض والنظام التعليمي، نجحوا منذ العام الدراسي 2015 في تخطي كل العقبات، وتمكنوا من الاستمرار بالمسيرة التعليمية وكسر الحصار الثقافي والتعليمي، وإفشال السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تجهيلهم".

دعا فروانة المؤسسات الدولية للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني ومنح الأسرى حقهم في ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والذهنية والدينية، بحرية ودون قيود أو مضايقات، وفقًا لما تنص عليه كافة المواثيق الدولية.

تحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم الأساسي، وكانت تضع عراقيل كثيرة أمام تقديم الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات، قبل أن توقفها بشكل نهائي منذ حوالي عشر سنوات.

76 ألف طالب على مقاعد الامتحانات:

توجه 76130 طالبًا، صباح السبت، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن.

بلغ عدد الطلبة في محافظات الضفة في جميع الفروع 44486 طالباً/ة، وفي قطاع غزة 31360 طالباً/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 284 طالباً/ة.

حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم فإن الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان في دورته الأولى خلال العام الجاري سيتوزعون على 468 قاعة في الضفة، و180 قاعة في القطاع، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

اشتيه يتفقد قاعات الامتحانات:

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في مدرستي ذكور شهداء سلواد الثانوية، وبنات سلواد الثانوية، في بلدة سلواد شرق رام الله.

قال اشتية –وفق بيان لمكتبه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس أتينا لتفقد قاعات الامتحانات لضمان سير العملية على أكمل وجه، ودعم الطلبة وعائلاتهم".

"ما رأيناه في سلواد من تعاطف الأهالي والمسؤولين يجعلنا جميعا مجندين ليكون هذا الامتحان في قمة النجاح والشفافية والهدوء"، وفق البيان.

اشتية: "نشيد بالجهد الاستثنائي لوزارة التربية والتعليم والمعلمين، والمؤسسة الأمنية لتأمينها القاعات في مختلف أنحاء الضفة، ونتمنى النجاح والتوفيق لكافة الطلبة".

التشريعي يتفقد الامتحانات في غزة

تفقّد مسؤولو وزارة التربية والتعليم وأعضاء المجلس التشريعي امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" لطلبة "التوجيهي" بمدينة غزة؛ مع انطلاقها في مختلف محافظات الوطن وفي الخارج.

تجوّل ممثلي الوزارة ونواب من التشريعي سير امتحانات "التوجيهي" في مدرسة عبد الله الدحيان الثانوية للطالبات، ومدرسة أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت: "نبدأ اليوم امتحانات الثانوية العامة لعام 2019، حيث توجه صبيحة اليوم 76 ألف طالب وطالبة إلى لجان امتحانات الثانوية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك مجموعة من الطلاب يقدمون الاختبارات من 4 دول خارج فلسطين في نفس الوقت".

وفد برلماني برئاسة بحر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

لا انقسام في التعليم: