السودان: الأمم المتحدة تحذر من استهداف العاملين بالمجال الصحي

حذرت الأمم المتحدة، من استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان، وقالت إن أنباء ترددت إليها بشأن تعرض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب مطلع الأسبوع.

التفاصيل:

حاجة عاجلة لمساعدة طبية:

مقترح أممي بنشر فريق للتحقق من الانتهاكات في السودان:

We have proposed rapid deployment of a UN Human Rights monitoring team to examine violations in #Sudan. We also call for prompt, independent investigation into actions of the Rapid Support Forces, which include ex-Janjaweed elements: https://t.co/VrtKmKNubU pic.twitter.com/Tyrrjm7pEj

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 7, 2019