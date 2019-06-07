مصر: "الداخلية تثأر لشهدائها" أم تقتل مختفين قسريا؟

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها قتلت 14 شخصا قالت إنهم وراء الهجوم على كمين في شمال سيناء قتل فيه ضابط و7 جنود.
ثم عادت الداخلية وأعلنت، الجمعة، أنها قتلت 8 أخرين قالت إنها أيضا من المتورطين في الهجوم على الكمين، وكانت الداخلية قد أعلنت قتل 5 من المهاجمين خلال الهجوم نفسه، ما يرفع عدد من أعلنت الشرطة المصرية قتلهم ردا على الهجوم إلى 27 ممن وصفتهم بالإرهابيين.
قوات الأمن في #مصر تقتل مئات المصريين في اشتباكات وهمية.
تقرير رويترز الذي صدر منذ شهرين ورفض المسئولون في حكومة السيسي الرد علي أسئلة وكالة الأنباء والتعليق علي المعلومات الموثقة فيه بشهادات الطب الشرعي قبل نشره! https://t.co/xWMJYDM4dH
— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 7, 2019
ما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء والسجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات, فمتى يدرك النظام أنه فشل على جميع المستويات وأنه يقود البلاد نحو كارثة؟ ألأرجح أنه لن يدرك
— Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 6, 2019
#الداخلية_تثأر_لشهدائها
الله يكسفكم
هل هناك دولة تتحدث عن الثأر بمنطق العصابات؟
ولماذا كتبوا دساتير وقوانين وعملوا محاكم واجراءات؟
ربنا بيقول(ولا تزر وازرة وزر أخرى)
و (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون)
قتل ابرياء ثأرا لضحايا وصفة لدوامة الدم
يا فشلة
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 6, 2019
لا يوجد لدي الدول المحترمه ( ثأر ) يوجد لمؤاخذه حاجه إسمها (سيادة القانون)
الثأر تعرفه العصابات والقبائل البدائية ..
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— زينب (@zeinabelmasry) June 6, 2019
أعلنت البيانات الحكومية عن قتل 3076 مسلحا مزعوما و1226 من أفراد الجيش والشرطة في القتال في #سيناء… لكن ماذا عن المدنيين؟ لماذا لا توجد أي أرقام؟ #مصر #جرائم_حرب_في_سيناء #سيناء_خارج_التغطية https://t.co/eUQbA8dj2h https://t.co/14yCipya3Z
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 28, 2019