مشتريات دول الخليج من السلاح 181 ضعف ما اشترت إيران

كشف تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن حجم مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من الأسلحة بين عامي 2008 و2015 بلغ 181 ضعف مشتريات إيران من السلاح خلال نفس الفترة.

التفاصيل بحسب التقرير الذي أعده الباحث البارز أنتوني كوردسمان: