فض اعتصام القيادة العامة.. لهذا أغلقوا مكتب الجزيرة!

لم تمض سوى أيام قليلة على قرار إغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم وسحب تراخيص مراسليها، حتى قامت قوات الجيش والشرطة والدعم السريع بفض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة.

هذا الأمر دفع كثيرين للتأكيد على أن إغلاق مكتب الجزيرة كان خطوة تمهيدية لعملية الفض، في محاولة لتغييب الشهود ومنع الجزيرة من تغطية الانتهاكات المتوقعة أثناء العملية؛ لكن رهان المجلس لم ينجح في منع بث المئات من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت ما حدث.

"إغلاق مكتب الجزيرة"

"ثلاثي الشر"

تغييب باقي الشهود

Several journalists on the ground in #Khartoum right now are reporting that security forces are preventing them from leaving their hotel(s) — one was even detained briefly and later released #Sudan #فض_اعتصام_القيادة_العامة https://t.co/sUhhq6y1ze

— Nadine Awadalla (@nadine_awadalla) June 3, 2019