عيد الفطر.. انقسامات وظواهر غير مسبوقة في الدول العربية

ألقت الخلافات السياسية والمذهبية بظلالها كالمعتاد على عملية استطلاع هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية هذا العام.

وشهدت عملية استطلاع الهلال في عدد من الدول العربية ظواهر معتادة وأخرى غير مسبوقة، ما بين انقسام داخل البلد الواحد، أو الإعلان عن موعد لعيد الفطر ثم التراجع عنه والإعلان عن موعد آخر، وكذلك نشر شائعات عن تغيير محتمل ثم نفي حدوث مثل هذا التغيير.

ورغم أنه من المعتاد وجود انقسامات بين الدول العربية، بل وحتى داخل البلد العربي الواحد في تحديد بداية الشهر الهجري، إلا أن حجم الانقسامات التي ظهرت هذا العام يبدو غير مسبوق.

عيدان في بلد واحد

أما الدول التي تشهد عيدين في وقتين مختلفين، فهي:

اليمن: قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أما وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد قالت في بيان إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أما وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد قالت في بيان إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد. سوريا: أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء. بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان، إنه "نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر".

أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء. بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان، إنه "نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر". العراق: أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر . بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان .

أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان السودان: أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، في وقت سابق الإثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، وفقًا للجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى التجمع الثلاثاء، لأداء صلاة عيد الفطر والصلاة على أرواح الشهداء، والاحتجاج على" مجزرة القيادة العامة".

يأتي هذا فيما شهدت دول أخرى ارتباكًا في تحديد موعد عيد الفطر، وظهر ذلك في كل من مصر وليبيا.

ليبيا

أعلنت ليبيا أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها بأنه الأربعاء.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة.

إعلان التغيير جاء بعد ساعات من الاعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول ايام العيد سيكون يوم الأربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال .

ذكرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوفاق بأنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر. غير أنه بلغنا لاحقًا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد .

دار الإفتاء الليبية قالت على صفحتها الرسمية بفيسبوك "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

العاصمة طرابلس شهدت بعد ذلك الاعلان إعادة المحال التجارية فتح أبوابها من جديد وعادت حركة الأسواق لكي يتسنى للمواطنين شراء لوازم العيد.

ارتباك وشائعات في مصر

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بالحيرة، عقب حديث مصادر نقلتها وسال إعلام بينها صحف مملوكة للدولة بمعاودة رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر .

في وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز .

غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة للدولة، مثل الأهرام وأخبار اليوم، وكذلك قنوات فضائية، نقلت نصًا شبه موحد نصه "قالت مصادر (لم تحددها)، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء، دون تفاصيل أكثر".

غلبت الحيرة على تعليقات المصريين على منصات التواصل، على ما نشر حديثًا في وسائل الإعلام، بين الالتزام بحديث المفتى وهو المعتمد رسميًا بالبلاد، وبين التعليق بانتظار بيان جديد .

عقب ذلك الحديث، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بيان نفي لدار الإفتاء قالت فيه إن "دار الإفتاء المصرية تنفي ما يتردد من شائعات حول إعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال". وأكدت أن "ما يتردد هو أكاذيب لها صحة لها وأنها أعلنت من قبل أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن يوم الأربعاء المقبل هو أيام عيد الفطر".

تحدث صحفيون ونشطاء عن "ضغوط" تعرضت لها دار الإفتاء للإعلان عن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، دون تحديد مصدر تلك الضغوط أو طبيعتها.

محاولة فاشلة للاحتفال بالعيد

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الثلاثاء، إقامة صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، نظمها حزب التحرير الاسلامي (المحظور في معظم الدول العربية).

المئات من أنصار حزب التحرير شرعوا بترديد تكبيرات عيد الفطر في مسجد الأبرار في الخليل، وقبل إقامة الصلاة حاصرت أجهزة الأمن الفلسطينية المسجد وفرقت الجموع، واعتقلت نحو 10 أشخاص.

الأمن استخدم الهراوات لتفريق المصلين.

قال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير إبراهيم التميمي، للأناضول، إن الأمن الفلسطيني ارتكب جريمة بحق جموع المصلين.

أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة، محمد حسين، إن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.

يسود خلاف كبير في أوساط الشارع الفلسطيني منذ اعلان المفتي.

الحسابات الفلكية أم الرؤية المجردة؟

رغم تقدم وسائل التكنولوجيا والحسابات الفلكية، إلا أن بعض الدول ما زالت مصممة على اتباع الطريقة التقليدية القديمة في إثبات هلال الأشهر الهجرية، وهي الرؤية بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب.

هذا الإصرار لاقى انتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى ضرورة اعتماد الحسابات الفلكية الدقيقة باعتبارها وسيلة حاسمة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، بدلًا من الاختلاف والارتباك الذي يحدث عادة في تلك المناسبات.

يعني فلكيا الهلال وُلد والأقمار الصناعية شافته ويجي واحد زي شوقي علام يقولك مشفنهوش بعيننا !!! — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) June 3, 2019

دعا آخرون إلى ضرورة توحيد الدول الإسلامية واتباع جهة واحدة تحدد بدايات الأشهر الهجرية لجميع الدول حتى تلتزم بها.

لكن البعض أشار إلى أن الاختلاف بين الدول الإسلامية طبيعي، وأن العالم الإسلامي لم يتوحد طوال تاريخه في تحديد بدايات الشهور.

عيد الفطر