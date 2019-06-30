من وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر؟

رغم تدخل جهات سيادية مصرية بطبع الامتحانات في مطابع سرية ونقلها بعربات خاصة وطائرات عسكرية، استمر تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر للعام الخامس على التوالي.

شخصيات بحسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء "الغشاشون الفدائيون"، و"شاومينغ" وغيرها سربوا معظم الامتحانات ثم نشروا إجاباتها، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحانات، ما أثار تساؤلات حول كيفية حصولهم عليها.

خبراء تعليم وأولياء أمور استطلعت "الجزيرة مباشر" أراءهم، تحدثوا عن "فساد عام" في منظومة التعليم، مشيرين لعدم قدرة الطلاب ولا هذه الصفحات على نشر أسئلة امتحانات "مؤمنة" وتحرسها الشرطة إلا بضوء أخضر من جهات أعلى من الطلاب، ربما تكون من المدرسين أو المسؤولين الفاسدين الذين يستفيدون من هذا التسريب.

من يسرب الامتحانات؟

الخبير بوزارة التربية، "خالد محمود" –اسم مستعار – أوضح لـ "الجزيرة مباشر" أن الحسابات التي تنشر الامتحانات المسربة ليست سوى "أداة للنشر"، ولكن الفاعل الحقيقي مجهول، وإن كانت أصابع الاتهام توجه إلى "فاسدين" داخل الوزارة، سواء كانوا مدرسين، أو مسؤولين لهم مصالح في تسريب الامتحانات لينجح أبناؤهم أو للاستفادة ماديا من التسريب.

محمود أشار إلى أن أغلب التسريبات تخرج من الأقاليم التي يضعف السيطرة عليها أمنيا وتعليميا، حيث ينجح طلاب في تسريب هواتف محمولة ممنوع دخولها إلى اللجان، والتصوير بها، ويشارك مشرفون على الامتحانات ومدرسون في هذا الفساد.

مصدر بوزارة التعليم، رفض ذكر اسمه، قال إن ما يحدث هو "تسريب" وليس "غشا"، حيث يقوم طلاب بتصوير أوراق الأسئلة وإرسالها فور بدء الامتحانات، لتقوم هذه الصفحات بوضع الإجابات في غضون نصف ساعة للطلاب.

المصدر أضاف لـ "الجزيرة مباشر" أن هذه الظاهرة تزعج كبار المسؤولين لأنها مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، وتدخلت جهات سيادية لطبع الامتحانات في مطابعها لتلافي التسريب من عمال المطابع ولكن التسريب استمر.

وزير التربية والتعليم طالع ف مؤتمر دلوقتي ، بيقول ثانوية عامة لـ السنة التالتة ع التوالي مفيش غش ومفيش تسريب امتحانات ، وتم دفع كام مليار عشان الامتحانات وعدم تسريبها ، طيب ي سيادة الوزير امال اللي بيحصل دا ايه ؟ — 𝖕𝖎𝖓𝖊𝖆𝖕𝖕𝖑𝖊 🍍. (@itsrranaa) June 24, 2019

"مؤامرة"

يبرر مسؤولو وزارة التعليم محاولات الغش الجماعي وتسريب الامتحانات بالحديث عن "مؤامرة" تستهدف مصر من جهات دولية" ويدللون على هذا بأن بعض مواقع الغش الجماعي تبث من خارج مصر.

نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أكد في تصريحات صحفية، أنهم يستخدمون في كل مدرسة 5 أجهزة إلكترونية للتشويش للتأكد من عدم وجود أية وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب، ومع هذا يحدث التسريب.

"الغشاشون الفدائيون"

تتصارع عدة صفحات للغش الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي، علي نشر أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2019، أبرزها صفحة "غشاشون فدائيون" و"بالغش اتجمعنا" و"شاومينغ".

"غشاشون فدائيون" هو عنوان الصفحة الأكثر شهرة هذا العام لأنها تنشر صور أسئلة الامتحانات، ثم الإجابة الكاملة عليها بعد دقائق من بداية الامتحانات.

منذ بدء امتحانات الثانوية العام سربت صفحة "غشاشون فدائيون"، كافة الامتحانات تقريبا، وكان أخرها أمس السبت بتسريب أجزاء من امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة [التفاضل والتكامل]، وعلم النفس والاجتماع، بعد مرور نحو 30 دقيقة من بدء زمن الإجابة.

لماذا يسربون الامتحانات؟

رغم إعلان وزارة التعليم تشديدها إجراءات مكافحة تسريب الامتحانات بتغليظ العقوبة إلى 7 سنوات سجنا بدلا من عام واحد، فإن التسريب استمر وصفحات الغش استمرت في نشر الأسئلة والاجابات.

أصابع الاتهام وجهت لعمال مطابع وزارة التعليم وجرت محاكمة بعضهم وسجنهم، ولكن التسريب استمر كما هو عقب نقل عملية الطباعة لمطابع الجيش ومراقبة "الجهات السيادية" لعملية طبع وتوزيع الامتحانات.

يقول أدمن (مسؤول) صفحات الغش الجماعي وتسريب الامتحانات إنهم يسربون الامتحانات ليس بغرض المال وإن "الهدف من تسرب الامتحانات هو إظهار الخلل في المنظومة التعليمية القائمة على الحفظ لا الفهم".

يتهم "الأدمن" بعض صفحات الغش الجماعي والتسريبات نظام التعليم والثانوية العامة في مصر بأنه "فاشل" ويؤدي لانتحار طلاب كل عام وظلم طلاب آخرين.

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