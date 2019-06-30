"حسن نية" المستوطن يعطيه حق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارا يتيح شرعنة مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة.

شرعنة استيطان أراضٍ فلسطينية خاصة:

هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي يشرعن مبانٍ استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة.

أصدر قاض في المحكمة اللوائية في القدس قرارا يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة عالي زهاف القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية.

ذكرت هآرتس أن هذا الإجراء معمول به من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة منذ عدة شهور، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الإجراء مدعوما بحكم قضائي.

حسن النية تشرعن الاستيطان

ينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـحسن نية من قبل المستوطنين، ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة، وليست أراضي دولة فيمكن منح الترخيص الشرعية لهذه المباني.

حسب هآرتس فإن قرار المحكمة يضع أساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من ألفي مبنى استيطاني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

قال القاضي في قرار حكمه: إن الإجراء المذكور سارٍ على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي.

شمل الحكم تعليمات للحكومة الإسرائيلية بأن تنهي إجراءات شرعنة هذه المباني حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

إجراء بديل

يستخدم هذا الإجراء بديلا لقانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي لا يزال قيد البحث أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ترجح وزارة العدل الإسرائيلية أن يتم رفض القانون من قبل المحكمة، لذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الإجراء المذكور كبديل لهذا القانون.

ينص قانون المصادرة على فرض الأمر الواقع على ملاك الأراضي الفلسطينيين المقامة عليها منشآت استيطانية، عبر إقرار مصادرتها وعرض تعويض مالي على أصحابها الأصليين.

132 مستوطنة بالأراضي المحتلة

حسب معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.

تنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

المحاكم اللوائية