الوقف الشيعي يستحوذ على أملاك السنة في الموصل

قال سياسيون عراقيون إن الوقف الشيعي سيطر على أملاك تابعة للوقف السني، وعائلات من أهالي الموصل شمالي العراق.

التفاصيل:

سياسيو المحافظة ومسؤولوها أصدروا عدة بيانات طالبوا فيها الحكومة الاتحادية بالتدخل ووضع حد للمسألة.

زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، وهو من أهالي الموصل، عقد اجتماعاً لنواب المحافظة أثمر بياناً دعوا فيه إلى "استضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي في البرلمان لحل الموضوع".

البيان دعا الى "النأي بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر" من جديد.

الوقف الشيعي وضع يده على أملاك في الموصل، لكنه لم ينقل ملكيتها حتى الآن بشكل رسمي إليه، حيث أجبر مؤجري الأملاك على دفع بدلات الايجار للوقف الشيعي.

محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قال للجزيرة مباشر إن الوقف الشيعي "طالب بأملاك كثيرة، بدأت بعدد من الجوامع والمراقد بالموصل، ثم توسع إلى أوقاف مرقد النبي يونس، التي تمثل مساحات شاسعة في الساحل الأيسر، بقلب الموصل".

النجيفي: قسم من الأراضي أعطيت لمستثمرين، وأخذ الوقف الشيعي أموالاً طائلة لقاء هذه الاستثمارات غير القانونية.

النجيفي: لأن النزاع لم يتوقف حتى الآن، فإن الأثمان قد ترتفع في المستقبل، لكن حتى اللحظة تبلغ قيمة الأراضي نحو 100 مليون دولار.

النجيفي: جماعات تتبع إيران تقوم بهذه الممارسات، إيران جندت عراقيين للقيام بهذه المهمة لتستطيع التملص منها بسهولة، بالقول إنها شأن عراقي.

لم يجب الوقف السني على رسائل واتصالات من جانب مراسل الجزيرة مباشر في هذا الشأن.

الأملاك التي تم الاستيلاء عليها تشمل جوامع ومراقد وأملاك في سوق الصاغة القديم بالموصل، لكن الأملاك التابعة للوقف السني أكبر من ذلك بكثير.

عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار قال للجزيرة مباشر إن الموصل "تضم 95% من أوقاف السنة في العراق، والـ 5 الباقية موزعة على جميع المحافظات".

العبار: مجلس المحافظة اجتمع بالوقفين السني والشيعي قبل مدة، واتفق معهما على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، لكن الوقف الشيعي يريد فرض سلطته على أملاك الوقف السني، وأملاك أخرى تابعة لأغنياء وعائلات الموصل.

العبار: الواجهة التي تريد هذه الأراضي هي الوقف الشيعي، لكن وراء الوقف جهات حزبية وحشود تستغل الفوضى وغياب السلطة بالمدينة.

أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق

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