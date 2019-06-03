قرى مغربية بلا رجال.. ونسوتها ينحتون من الجبال بيوتا

يخيم الحزن على ساكني قرى وادي "أم الربيع" في المغرب، حيث أجبرت ظروف الحياة وضنك العيش رجال تلك القرى على الخروج من ديارهم بحثا عن طلب الرزق، تاركين خلفهم النساء والأطفال.

ووسط قرى أعيت الرجال أن يجدوا بها سبلا للعمل، تعيش نساء أم الربيع وخنيفرة وتيفليت على الكدح ومكابدة الحياة، ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من الغابات قبلة للتكسب.

الجزيرة الوثائقية سلطت الضوء على معاناة نسوة عيون واد أم الربيع فأنتجت عنهن فيلما بثته عام 2017. بعنوان "قرى بدون رجال".

حكاية وادي "أم الربيع":

رغم المقومات السياحية الكثيرة في عيون أم الربيع التي تقع على ثاني أكبر شاطئ في المملكة المغربية حيث الشلالات والمناظر الخلابة الآسرة، فإن الاستثمار يكاد يكون منعدما، فلا وجود لفنادق ولا منتجعات ولا معالم يمكن أن تجذب السياح لهذه الأماكن الجميلة.

الواقع الهش في هذه القرى جعل استفادتهم من السياح قليلا. كذلك غياب الأراضي المستصلحة والمهيأة للزراعة هو الآخر ساهم في رسم لوحة البؤس على ساكني هذه القرى.

في ظل انعدام بيئة ومناخ يساهم في خلق فرص للعمل لا يجد الرجال بدًا من هجرة بلداتهم بحثًا عن طلب الرزق وتأمين جزء من متطلبات العيش.

أيضًا انعدام التعليم في هذه المناطق يفرض على أهلها نمطًا من العمل، فلا سبيل أمامهم إلا الأعمال الشاقة وقد لا تتوافر في قراهم.

الزواج المبكر في هذه القرى يخطف طفولة البنات ويسرق براءتهن، لكنهن لا ينتظرن شيئا غير هذا الواقع، فالنتيجة الحتمية هي الزواج، والطموح هو تكوين أسرة، والواقع هو أن تعمل المرأة في الغابة أو في النسيج والصوف من أجل الحصول على قطع من الخبز.

فاطمة خدود ربة منزل وأمازيغية تبلغ من العمر 19 عاما يحسبها الناظر خمسينية، إذ أفقدها الكدح بهاء وجمال الشباب. فقد هاجر عنها زوجها وترك لها صبية صغارا تعيلهم بمفردها في ظل ظروف تتسم بالشح والقساوة.

لا تعرف نسوة هذه المناطق شيئًا عن حال الدنيا الفسيحة التي يعيشون فيها غير حياة روتينية تعودوا عليها في جبالهم وضفاف أنهارهم.

نسوة وادي عيون أم الربيع لا تشغلهم المشاكل عن المواويل والابتسام، إذ يجدون راحتهم في الغناء الذي يذهب بهم بعيدا عما يكدر صفو الحياة من المتاعب.

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قرى بدون رجال.. حكاية قرى مغربية طرد الفقر رجالها