4 سنوات من التعذيب: شاب سوري يحكي أهوال أقبية سجون الأسد

لم يكن يتوقع أن مجرد تفكيره بالانشقاق واتصال هاتفي ناقش فيه هذا الموضوع مع صديق سيؤدي به إلى أقبية التعذيب التابعة للنظام السوري.

محمد أحمد العمر (29 عاما):

ظل محمد، على مدار 4 سنوات ينتقل من واحدة إلى أخرى (الأقبية) وينال من كل منها نصيبه من التنكيل، قبل أن يتمكن في الفرار إلى مناطق سيطرة المعارضة.

كان يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري عندما انطلقت الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وكان من المفترض تسريحه نهاية العام نفسه، غير أن توسع رقعة المظاهرات دفعت النظام للاحتفاظ به هو وغيره من رفاقه.

في مقابلة مع وكالة "الأناضول" قال العمر إنه خرج في إجازة بعد قرار الاحتفاظ به ولم يكن يرغب بالعودة إلى وحدته العسكرية، إلا أن عائلته وخوفا من انتقام النظام الذي كان يسيطر حينها على كل مناطق سوريا، أجبرته على العودة إلى الجيش.

أضاف أن مسيرته في أقبية التعذيب التي امتدت لأكثر من سنتين بدأت باتصال هاتفي أجراه أحد الأصدقاء يعرض فيه أن يساعده في الانشقاق.

أوضح أنه من سوء الحظ تم التجسس على المكالمة الهاتفية، وإبلاغ قيادة وحدته العسكرية، وعليه بات مطلوبا للأفرع الأمنية.

عن هذه الأيام، سرد العمر أنه تعرض لتعذيب شديد في وحدته قبل إرساله إلى الأفرع الأمنية؛ حيث تم ربطه وضربه ألفي ضربة بالكابل على جسده، وتغطيس جسده في الماء البارد، إلى جانب تقليع أظافر يديه وقدميه.

تابع بالقول: "كانت روحي تخرج من جسدي ثم تعود بسبب التعذيب الشديد، وكل ذلك كي أعترف بنيتي الانشقاق".

واصل العمر سرد وقائع حكايته المريرة، قائلا: "أجبروني على أن اعترف على 5 مجندين معي رغم أني كنت وحدي أفكر في الانشقاق؛ فاخترت 5 أسماء من جميع الطوائف في سوريا كي يفهموا أني لوحدي ولم يشترك معي أحد، إلا أن العقيد المسؤول اختار مجند من مدينة حماه (وسط) وأرسله معي وهو لا ذنب له".

ذكر العمر أن الفرع الأمني الذي تم إرساله إليه هو فرع "سعسع" جنوب العاصمة دمشق، وهناك حققوا معه وأنكر جميع التهم الموجه إليه" وأوكله الضابط في الفرع بأعمال مثل توزيع الطعام وتنظيف غرف الضباط.

تابع: "خلال 15 يوما قضيتها في سعسع رأيت كيف يتم تعذيب المعتقلين هناك؛ حيث كان يقف المعتقل ويرفع يده ويرخي جسده ليقوم عنصر الأمن بصعق أعضائه التناسلية بالكهرباء"، واصفا هذا الأسلوب من التعذيب بأنه "أصعب من الموت ذاته".

تحدث العمر عن شاب من مدينة دير ماكر جنوب دمشق، جاء إلى فرع "سعسع"، وكان متورم الجسد، وقال السجانون لنا "ممنوع أن يكلمه أو يقترب منه أحد"، وبالفعل "تعرض أحد السجناء لعقوبة شديدة لمجرد جلوسه بجانبه".

استطرد: "كما كان معنا امرأة في نفس الغرفة، لكنها كانت بعيدة قليلا وتدعى أم عدي، وكانت تهمتها المساعدة في هروب جنود من جيش النظام، وكانوا يشتمونها بأقذع الألفاظ، ولا أعرف ما حل بها بعد خروجي من الفرع".

أما المنظر الأقسى الذي رآه العمر فكان لشاب جاء سليما إلى الفرع، وبعد يومين رآه والبراز يخرج من فمه من كثر الضرب والتعذيب الذي لاقاه".

لفت العمر إلى أنه تم نقله لاحقا إلى الفرع الأمني 91 ثم إلى الفرع 48؛ حيث لقي القسط الأكبر من التعذيب وتم ضرب رأسه بقضيب من حديد، ووضعه على الدولاب (يتم فيها تقييد يدي المعتقل إلى رجليه عبر حشره داخل إطار سيارة وبعد ذلك تبدأ عملية الضرب على أنحاء مختلفة من جسده)، إضافة إلى عقوبة الشبح المؤلمة حيث يتم تعليقه من يده على الحائط ومن ثم ضربه.

سجن حلب المركزي ( غيتي)

أساليب تعذيب تتجاوز العقل: