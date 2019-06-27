الجزائر.. هل كبح الحراك الشعبي الهجرة نحو أوروبا؟

هل كبح الحراك الشعبي المستمر بالجزائر، منذ أشهر، الهجرة غير النظامية نحو أوروبا أم أنه وفر – خلافا لذلك- أرضية خصبة لتنامي هذه الظاهرة العابرة للحدود؟

الإجابة تحتمل النفي والتأكيد، وفق تقارير إعلامية محلية ومحللين، ممن رأوا أن الموضوع مفتوح على أكثر من طرح، مع أن معظم التحليلات تذهب إلى أن الاحتجاجات المندلعة بالبلاد ساهمت، وإن نسبيا، في خفض منسوب تدفق المهاجرين نحو أوربا.

الهجرة تتراجع بسبب الحراك

المختص في علم الاجتماع، الدكتور يوسف حنطابلي رأى أنّ الحراك الشعبي، ساهم بشكل كبير، منذ انطلاقته في 22 فبراير/شباط الماضي، في تقليص عدد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

حنطابلي: إن تراجع الحرقة "الهجرة" مرتبط بالحالة النفسية للجزائريين عموما والشباب خصوصا، وحالة ترقبهم لما آلت وستؤول إليه الأوضاع في البلاد.

حنطابلي: الشباب الجزائري انتابه إحساس، في ظل الحراك الشعبي، بنوع من التغيير الإيجابي، ما أدّى وإن نسبيا، إلى تراجع الهجرة السرّية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

حنطابلي: شعور الشباب بالأمل وبأفق جديد وتصور جديد لجزائر جديدة وأوضاع جيدة، يساهم في عدم دفعهم نحو الهجرة إلى أوربا بطريقة غير قانونية.

حنطابلي: ذورة هذا الإحساس أو شعور الشباب بالرغبة في البقاء في وطنهم متصل بما سيكون عليه الوضع بالأيام أو الأشهر المقبلة بالبلاد، غير أن تباطؤ الحل السياسي للأزمة الراهنة من شأنه دفع الشباب إلى الهجرة مجددا.

أسباب الهجرة قائمة

من جانبها، قالت المختصة الاجتماعية فضيلة درويش: رغم أن الحراك مكن من تحقيق جملة من المطالب، مثل رحيل بعض رموز النظام السابق، ومحاكمة مسؤولين كبار ورجال أعمال متهمين بالفساد، إلا أنّ الهجرة مستمرة.

فضيلة درويش: الهجرة ظاهرة اجتماعية ولا يمكن أن تتوقف بين عشية وضحاها مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية لهذه الظاهرة موجودة في المجتمع رغم جنيه بعض ثمار الحراك.

فضيلة درويش: بعض الدراسات المحلية أبرزت أنّ ظروف الهجرة موجودة ولم يلغها الحراك الشعبي، مثل البطالة وغياب معالم حقيقية يسير على إثرها الشباب.

فضيلة درويش: الحراك لم يقض على البطالة وأزمة السكن وغلاء المعيشة، بل حرّك أسباب وجودها.

فضيلة درويش: الشباب مقتنع أنّ التغيير الجذري يستحيل أن يحصل، وألغى بذلك تفكير بقائه في البلاد معتبرة أن الهجرة السرّية ليست مشكلة مرتبطة بوقت معين، بل ظاهرة اجتماعية مستمرة وتطال الشباب بشكل خاص.

فضيلة درويش: دعت السلطات الجزائرية إلى القيام بدراسات علمية عن الهجرة السرّية بناء على ما تنشره الصحف اليومية من أخبار عن المهاجرين غير النظاميين، لتقديم إحصاءات رسمية دورية عن الظاهرة.

بالتزامن مع الحراك نادرا ما تقرأ بيانات رسمية حول توقيف مهاجرين عبر السواحل.

حراك مستمر

تشهد الجزائر أحداثا متسارعة منذ انطلاق الحراك الشعبي في الـ 22 فبراير/شباط الماضي، إذ يطالب المحتجون برحيل الرئيس المؤقت بن صالح ورئيس الحكومة، نور الدين بدوي وما تبقى من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الهجرة في ظل الحراك

خلال السنوات الماضية، دأبت وسائل الإعلام المحلية على نقل أخبار وصول أفواج من المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ كل من إسبانيا وإيطاليا على الخصوص، أو بيانات لخفر السواحل حول حجز قوارب لهم قبل انطلاق رحلاتهم.

لكن خلال الأشهر الماضية، أي بالتزامن مع الحراك، يكاد يكون نادرا قراءة بيانات رسمية من وزارة الدفاع حول توقيف مهاجرين عبر السواحل.

صحيفة المحور المحلية (خاصة)، نشرت نهاية مارس/ آذار الماضي، تقريرا جاء فيه: منذ الجمعة الأولى للحراك (منذ 22 فبراير/ شباط الماضي)، لم تسجل شواطئ البلاد الشرقية والغربية والوسطى، سوى 5 محاولات ضبط على إثرها 110 أشخاص.

لكن، في 4 يونيو/حزيران الجاري، أوقف حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير نظامية لـ 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت إسبانيا التي تعد أهم وجهات المهاجرين الجزائريين، أن الهجرة غير النظامية عن طريق البحر تراجعت في فبراير/شباط الماضي.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، إن التوجه الصاعد للهجرة غير النظامية، في الشهور الأخيرة، قد تراجع، كما نقلت عنه وسائل إعلام إسبانية.

وذكر المتحدث، في حينه، أنّ حكومة بلاده سجلت وصول 930 شخصا (في فبراير/شباط 2019) مقارنة بأكثر من 4 آلاف في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإسبانية أنّ 3599 جزائريًا وصلوا إسبانيا عبر البحر أو المنافذ البرية (سبتة ومليلية)، بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2018.

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