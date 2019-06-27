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الأمن المصري يتدخل لمنع الهتاف لأبو تريكة بعد تكرره في ثامن مباراة

نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة
نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة
27/6/2019

بعد هتاف الجمهور للاعب المصري محمد أبو تريكة للمرة الثامنة في مدرجات بطولة الأمم الإفريقية خلال مباراة مصر والكونغو، فوجئ المشجعون برجال أمن بملابس مدنية يتدخلون لمنع الهتاف.

قامت الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، بالهتاف مرة أخري لمحمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مباراة مصر والكونغو مساء الأربعاء، وهي المباراة الثامنة على التوالي التي يهتف له فيها الجمهور.

انتظرت الجماهير قدوم الدقيقة 22، لتهتف داعمة لأبو تريكة، في روتين اعتادت عليه في المباريات السابقة بالجولة الأولى في دور المجموعات، لتكون هذه سابع مباراة يهتف فيها الجمهور لأبو تريكة. 

ماذا حدث؟

شهود عيان حضروا المباراة قالوا لـ "الجزيرة مباشر" إن الجمهور وقف كعادته في الدقيقة 22 (نسبة إلى رقم قميص اللاعب) ليحييه، ففوجئوا برجال أمن يشيرون إليهم بالتوقف عن الهتاف.

رجال الأمن أغضبهم استمرار هتاف الجمهور فقاموا بتصوير بعض الشباب بالهواتف المحمولة وتوعدوهم بالعقاب، واعتقلوا شاب كان يرتدي قميصا يحمل رقم 22 ويقود الهتاف بحرارة، فتدخل الجمهور مطالبين بإطلاقه فأطلقوه خشية إغضاب الجمهور.

https://twitter.com/abdohisham237/status/1143979516483817473?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALkaabiRM/status/1144007995652804609?ref_src=twsrc%5Etfw

قال المشجع "محمود الونش" – اسم مستعار خشية استهدافه لأن أسماء المشجعين مسجله لدى الأمن وشركة "تذكرتي" – إن هناك مراقبة أمنية للمشجعين عبر الكاميرات، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بداية البطولة، كما تجري "تحريات أمنية" عن المشجعين الذين يطلبون شراء تذاكر المباريات عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني قبل بيع التذاكر لهم. 

قال "الونش" لـ "الجزيرة مباشر" إن الجماهير الموجودة في الملعب لم تهتف فقط لأبو تريكة، ولكنهم أضاءوا هواتفهم المحمولة في الدقيقة 20 من المباراة أيضا للتذكير بضحايا مشجعي الزمالك الذين لقوا حتفهم خلال مباراة الزمالك وانبي منذ 4 أعوام، واتهم اولتراس "وايت نايتس" الشرطة بالتسبب في قتلهم.

بعض المشجعين قاموا أيضا بتوجيه التحية لشهداء الجيش المصري في سيناء خلال المباراة وهتفوا في الدقيقة 77 للضابط أحمد منسي الذي قتل في مواجهات مع تنظيم الدولة في سيناء، وهو ما تفاعل معه أيضا الجمهور.

الهتاف للمرة السابعة

خلال بطولة كأس أفريقيا الحالية 2019 هتفت الجماهير لأبو تريكة في الدقيقة 22 سبع  مرات على النحو التالي:

  • مباراة مصر وزيمبابوي تمت الهتاف لـ أبو تريكة
  • مباراة أوغندا ضد زيمبابوي

  • مباراة المغرب ضد ناميبيا
  • مباراة الجزائر وكينيا
  • مباراة السنغال وتنزانيا

  • مباراة تونس وأنغولا 

https://twitter.com/talat16431183/status/1143223045198422017?ref_src=twsrc%5Etfw

  • مباراة موريتانيا ضد مالي
  • مباراة مصر والكونغو
انتقادات للمذيع الإماراتي

أغضب مصريون الاستعانة بالمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي للتعليق على المباراة في القنوات المصرية الأرضية، وأبدوا عدم رضائهم عن أدائه.

عاد علاء مبارك نجل الرئيس السابق مبارك للظهور في مدرجات استاد القاهرة لتشجيع الفريق المصري وظهر وهو يقوم بالتقاط صور السيلفي مع الجمهور، وكان لافتا أنه جلس في مدرجات الدرجة الثالثة المخفضة مع الجمهور العادي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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