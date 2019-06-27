الأمن المصري يتدخل لمنع الهتاف لأبو تريكة بعد تكرره في ثامن مباراة

بعد هتاف الجمهور للاعب المصري محمد أبو تريكة للمرة الثامنة في مدرجات بطولة الأمم الإفريقية خلال مباراة مصر والكونغو، فوجئ المشجعون برجال أمن بملابس مدنية يتدخلون لمنع الهتاف.

قامت الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، بالهتاف مرة أخري لمحمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مباراة مصر والكونغو مساء الأربعاء، وهي المباراة الثامنة على التوالي التي يهتف له فيها الجمهور.

الأمن دخل في الدقيقة ٢٢ بكاميرات تصور الناس الذي بتهتف لتريكه وقالو للناس تبطل هتاف pic.twitter.com/oPuxAikurH — Tarek Masaken (@tarekmasaken1) June 26, 2019

انتظرت الجماهير قدوم الدقيقة 22، لتهتف داعمة لأبو تريكة، في روتين اعتادت عليه في المباريات السابقة بالجولة الأولى في دور المجموعات، لتكون هذه سابع مباراة يهتف فيها الجمهور لأبو تريكة.

هتاف أبو تريكه بقى الراعي الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا. — Capitano (@Capitanooo0) June 23, 2019

ماذا حدث؟

شهود عيان حضروا المباراة قالوا لـ "الجزيرة مباشر" إن الجمهور وقف كعادته في الدقيقة 22 (نسبة إلى رقم قميص اللاعب) ليحييه، ففوجئوا برجال أمن يشيرون إليهم بالتوقف عن الهتاف.

رجال الأمن أغضبهم استمرار هتاف الجمهور فقاموا بتصوير بعض الشباب بالهواتف المحمولة وتوعدوهم بالعقاب، واعتقلوا شاب كان يرتدي قميصا يحمل رقم 22 ويقود الهتاف بحرارة، فتدخل الجمهور مطالبين بإطلاقه فأطلقوه خشية إغضاب الجمهور.

https://twitter.com/abdohisham237/status/1143979516483817473?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALkaabiRM/status/1144007995652804609?ref_src=twsrc%5Etfw

قال المشجع "محمود الونش" – اسم مستعار خشية استهدافه لأن أسماء المشجعين مسجله لدى الأمن وشركة "تذكرتي" – إن هناك مراقبة أمنية للمشجعين عبر الكاميرات، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بداية البطولة، كما تجري "تحريات أمنية" عن المشجعين الذين يطلبون شراء تذاكر المباريات عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني قبل بيع التذاكر لهم.

مفيش حاجة بتحصل في مصر للتسهيل ع المواطن حياته وجعلها آدميّة إلّا لمّا بتكون بتوصيات أمنيّة للسيطرة ع الشعب وظنّي طلع في محله في حكاية تذاكر كأس افريقيا عن طريق موقع تذكرتي ..

لازم يعرفوا كل المعلومات عنك عشان تسجل وتعرف تدخل الملاعب!؟

كإنك في استجواب في أمن الدولة 😄 — Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) June 11, 2019

قال "الونش" لـ "الجزيرة مباشر" إن الجماهير الموجودة في الملعب لم تهتف فقط لأبو تريكة، ولكنهم أضاءوا هواتفهم المحمولة في الدقيقة 20 من المباراة أيضا للتذكير بضحايا مشجعي الزمالك الذين لقوا حتفهم خلال مباراة الزمالك وانبي منذ 4 أعوام، واتهم اولتراس "وايت نايتس" الشرطة بالتسبب في قتلهم.

بعض المشجعين قاموا أيضا بتوجيه التحية لشهداء الجيش المصري في سيناء خلال المباراة وهتفوا في الدقيقة 77 للضابط أحمد منسي الذي قتل في مواجهات مع تنظيم الدولة في سيناء، وهو ما تفاعل معه أيضا الجمهور.

الهتاف للمرة السابعة

خلال بطولة كأس أفريقيا الحالية 2019 هتفت الجماهير لأبو تريكة في الدقيقة 22 سبع مرات على النحو التالي:

مباراة مصر وزيمبابوي تمت الهتاف لـ أبو تريكة

مباراة أوغندا ضد زيمبابوي

هتاف ل ابو تريكه من ماتش اوغاندا و زيمبابوي pic.twitter.com/u19MSglVEq — ＺＥＹＡＤ (@zeyadelaraby7_) June 26, 2019

مباراة المغرب ضد ناميبيا

مباراة الجزائر وكينيا

مباراة السنغال وتنزانيا

الهتاف لأبو تريكة في الدقيقة ٢٢ شكله هيبقى أيقونة للبطولة.. من ماتش السنغال وتنزانيا.. جمهور الجزائر يهتف للماجيكو pic.twitter.com/Ah1tZ50wIZ — Mohamed Mostafa (@Midooo__) June 23, 2019

مباراة تونس وأنغولا

https://twitter.com/talat16431183/status/1143223045198422017?ref_src=twsrc%5Etfw

مباراة موريتانيا ضد مالي

مباراة مصر والكونغو

انتقادات للمذيع الإماراتي

أغضب مصريون الاستعانة بالمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي للتعليق على المباراة في القنوات المصرية الأرضية، وأبدوا عدم رضائهم عن أدائه.

كنت أهملت الكرة من ٢٠ سنة، ورجعت اتفرج عشان مصر ومحمد صلاح، بس لسه قادر افهم النفاق الفج.

المذيع طلع بلديات حسين الجسمي! يعني حاجة اقرب للجينات.

مبروك لمصر،، ومش عايزين نفاق تاني. — Gamal Eid (@gamaleid) June 26, 2019

عاد علاء مبارك نجل الرئيس السابق مبارك للظهور في مدرجات استاد القاهرة لتشجيع الفريق المصري وظهر وهو يقوم بالتقاط صور السيلفي مع الجمهور، وكان لافتا أنه جلس في مدرجات الدرجة الثالثة المخفضة مع الجمهور العادي.