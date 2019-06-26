ثلثا اللاجئين في العالم يأتون من خمس دول.. تعرف عليها؟

بلغ عدد النازحين قسراً حول العالم 70.8 مليون شخص مع نهاية عام 2018، ويعتبر هذا العدد ضعف عدد الأشخاص المسجل قبل 20 عاماً، وبزيادة قدرها 2.3 مليون عن العام السابق.

وفقا للتقرير الجديد الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وتقديرات البنك الدولي، بلغ عدد اللاجئين حول العالم 70.8 مليون شخص ما بين طفل وامرأة ورجل بين لاجئ ونازح يفرون من الحروب والاضطهاد والصراعات.

أرقام

نزح 2.8 مليون شخص قسريا خلال عام 2018 وهو أعلى رقم تشهده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ 70 عاما.

ارتفع عدد اللاجئين في العالم إلى 25 مليونا و900 الف عام 2018 عبروا الحدود بحثا عن الأمان مقارنة بـ 25 مليونا و400 الف عام 2017، ليسجل مستويات قياسية جديدة،

زاد عدد الأشخاص الساعين إلى الحماية الدولية خارج بلدهم الأصلي بنسبة 70% منذ عام 2011.

41 مليونا و300 ألف شخص نزحوا داخليا ولكنهم ظلوا داخل حدود بلدانهم

ثلثا مجموع اللاجئين في العالم يأتون من خمس دول فقط هي:

سوريا 6 ملايين و700 ألف لاجئ

أفغانستان مليونان و700 ألف لاجئ

جنوب السودان مليونان و300 ألف لاجئ

ميانمار مليون و100 ألف لاجئ

الصومال 900 ألف لاجئ

56% من اللاجئين في العالم عام 2018 جاؤوا من هذه البلدان الخمس إضافة إلى السودان.

عدد اللاجئين الذين جاؤوا من سوريا وجنوب السودان وميانمار زاد بسرعة خلال العامين الماضيين.

لا يتم استضافة اللاجئين من قبل دول العالم الغنية بل من جانب الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل المجاورة لبلدانهم.

مع ازدياد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء فإن فرص إيجاد موطن دائم لهم في بلدان أخرى تعاني من نقص حاد.

في عام 2018 كان هناك مليون و400 ألف شخص بحاجة لإعادة توطينهم لم يحصل منهم على هذه الفرصة سوى 92 ألف شخص بنسبة 6.5%.

أين يذهب هؤلاء اللاجئون؟