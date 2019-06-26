تقرير: السياسة تحرز أهدافا في بطولة الأمم الأفريقية بمصر

تارة بالسخرية، وأخرى بالهتاف، وثالثة بلافتة، أحرزت السياسة أهدافًا منذ انطلاق مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) 2019 في مصر، وذلك رغم حائط صد أمني مشدد غير مسبوق.

وظهرت تفاعلات سياسية مؤيدة ومعارضة، تشمل تعليقات على صوت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة الافتتاح، وهتاف متكرر للاعب المصري الشهير المعتزل، محمد أبو تريكة، المتهم في بلده بدعم الإرهاب، وكذلك رفع لافتة سياسية جزائرية شهيرة.

إجراءات أمنية مشددة

تفرض السلطات المصرية إجراءات مشددة، منها: نظام حجز إلكتروني لتذاكر المباريات، وحشود أمنية وطائرات مسيرة، لتأمين البطولة، المقامة بين 21 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل.

تمنع قواعد لعبة الكرة القدم توظيف السياسية في الملاعب، وتفرض عقوبات بحق اللاعبين واتحادات اللعبة، حال حدوث مخالفات.

تقام معظم مباريات "كان" في ملاعب تابعة للجيش المصري، وهي تعد منشآت عسكرية، ما يعني أن أي مخالفة للقواعد قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وأحكام عسكرية، بعيدًا عن الإطار الرياضي.

رغم كل ذلك، تجلت السياسة بوضوح في مواقف عديدة منذ انطلاق البطولة القارية، وهي:

أولًا: صوت السيسي

مبكرًا، تصدرت الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها السيسي المشهد السياسي، واستحوذت على تعليقات معارضين له، عقب المباراة الافتتاحية، يوم الجمعة الماضي، حيث ظهر صوته غريبًا، نتيجة لخلل تقني.

دشن معارضون للسيسي على "تويتر" هاشتاغ بعنوان #صوت_السيسي، تضمن تعليقات لاذعة تسخر من أدائه خلال كلمته القصيرة.





لم يتوقف الأمر عند المعارضين، إذ ذهب مؤيدون للسيسي بعيدًا باستدعاء أزمة مقاطعة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرض حصار عليها.

اتهم هؤلاء المؤيدون كلًا من قنوات "بي إن سبورت" القطرية، التي تبث البطولة، وجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء إفساد صوت السيسي.

في النهاية، كشف الإعلامي المؤيد للنظام، عمرو أديب، أن تغير صوت السيسي يعود إلى مشكلة في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة.

https://twitter.com/tamer_fci2007/status/1143495295302606848?ref_src=twsrc%5Etfw

ثانيًا: الدقيقة 22.. أبو تريكة

خلال أربع مباريات منذ بدء البطولة، ظهرت السياسة في الدقيقة 22، حيث هتفت جماهير داخل الملاعب لنجم الكره السابق محمد أبوتريكة، الذي كان يلعب للنادي الأهلي ولمنتخب مصر بقميص يحمل رقم 22، ويعمل الآن محللًا كرويًا في قنوات "بي إن سبورت".

هتفت جماهير في المدرجات لـ"أمير القلوب"، اللقب الشهير لأبوتريكة، في الدقيقة 22 من مباريات المغرب وناميبيا، والسنغال وتنزانيا، وتونس وأنغولا.

بدأ ذلك الهتاف في مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، بحضور السيسي، الذي كان وزيرًا للدفاع وتولى الرئاسة عام 2014 عقب انقلاب عسكري قاده على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

تداول مستخدمون لموقعي "فيسبوك" و"تويتر" مقاطع فيديو تظهر هتاف جماهير لأبوتريكة في تلك المباريات.

تمثل الهتافات استجابة لهاشتاغ انتشر تحت عنوان #اهتف_لتريكة في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي له، بعدما شنت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للنظام هجومًا حادًا عليه؛ ردًا على تغريدة له قدم فيها التعازي في وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، خلال إحدى جلسات محاكمته.

حاليًا، يقيم أبوتريكة في قطر، ويصعب عليه العودة إلى مصر، في ظل ملاحقات قضائية له؛ بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله، وبات مهددًا بالسجن في حال عودته.

ثالثًا: لافتة جزائرية تدعو للتنحي

قالت تقارير إعلامية مصرية وجزائرية إن السلطات المصرية قررت ترحيل مشجع جزائري إلى بلده، الثلاثاء؛ بسبب رفعه لافتة تحمل عبارة "يتنحاو قاع"، أي "فليرحلوا أو يتنحوا جميعًا"، خلال مباراة الجزائر وكينيا، الأحد الماضي.

برزت عبارة "يتنحاو قاع" في 11 مارس/ آذار الماضي؛ عقب إعلان الرئيس الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية أجبرته على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

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