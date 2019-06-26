العفو الدولية.. مصر سجن كبير بلا معارضة أو صحافة مستقلة

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي نحو 8 أفراد بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب المعارضة، وصحفيون، ونشطاء، في حملة قمع متصاعدة ضد المعارضة.

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