بعد الرفض الفلسطيني.. ما مصير "ورشة البحرين" و"صفقة القرن"؟

ينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

ولا تزال الإدارة الأمريكية عازمة على عقد مؤتمر "المنامة" الاقتصادي، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء، لبحث إمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، في قطاع غزة والضفة الغربية ودول عربية مجاورة، رغم الرفض الفلسطيني الحازم حيال ذلك، في ظل غياب الشق السياسي للقضية الفلسطينية، وأي أفق عادل للحل من الجانب الأمريكي.

المؤتمر الذي سيبحث تنفيذ نحو 127 مشروعا في غزة والضفة، لن تحضره أي جهة فلسطينية رسمية كانت أو شعبية، كونهم يعتبرون أنه يأتي في إطار الرشوة الاقتصادية، لمقايضة الحقوق والثوابت الفلسطينية، والمساومة على الأرض، بالمال.

آراء المحللين السياسيين، تباينت حيال انعكاس موجة الرفض الفلسطينية تلك، على تنفيذ مخرجات المؤتمر، أو على طرح تفاصيل "صفقة القرن"؛ الشق السياسي منها، لاحقا.

البعض منهم اعتبر أن ذلك الرفض كفيل بأن يُعرقل تنفيذ المخرجات، وقد يؤدي لاحقا إلى فشل الصفقة؛ في حين أن البعض الآخر اعتقد أنه، رغم الرفض الفلسطيني، إلا أن هناك إمكانية لتنفيذ المخرجات من خلال سياسات أحادية الجانب عبر "مؤسسات دولية".

أثر الرفض الفلسطيني:

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وديع أبو نصار، يرى أن الرفض الفلسطيني أثّر بشكل كبير على موقف الدول العربية من المشاركة في المؤتمر.

قال أبو نصار، خلال حديثه "بناء على ذلك الرفض تهرب عدد من الدول العربية من المشاركة في المؤتمر، أو لجأ إلى تخفيض مستوى التمثيل فيه".

أضاف: " مثلا لبنان والعراق أعلنا رفضهما للمشاركة قبل توجيه دعوة لهما، وذلك اتساقا مع الرفض الفلسطيني، في حين أن الأردن ومصر أعلنتا خفض مستوى التمثيل في المؤتمر".

أثّر هذا الموقف، على المشاركة الإسرائيلية والتي ستتمثل بقطاع الأعمال، دون وجود مشاركة سياسية (رسمية)، بحسب أبو نصار.

استكمل قائلاً: " إسرائيل كانت تتمنى أن تكون هناك مشاركة لشخصيات سياسية، لكن الإدارة الأمريكية لم توجه دعوة إلى أي شخصية سياسية، وذلك لعدم إعطاء ذريعة لتوجيه التهمة لإسرائيل، أنها تسعى لتطبيع مجاني للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي".

وصف أبو نصار، الخطة الأمريكية للتسوية بـ "صفقة الوهم"، وذلك لسببين، الأول أن أي رغبة للإدارة الأمريكية بتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، يجب أن تنطلق من الضفة الغربية، وليس من المنامة وغيرها.

قال في ذلك الصدد: " من المفترض لو أنهم معنيون بتحسين الوضع، أن يطالبوا إسرائيل برفع قيودها المفروضة على الفلسطينيين فيما يتعلق بالتنقل وحركة البضائع، فالأمر لا يحتاج إلى مؤتمرات".

أما السبب الثاني، وفق أبو نصار، فهو اعتقاده بصعوبة إمكانية توفير "الكم الهائل من الأموال والذي اقترحته الخطة الاقتصادية".

استكمل: " هذه أرقام وهمية، الدول العربية حتى الغنية منها، لديها همومها لا يمكنها أن تقدم هذه الأموال، أمريكا تبيع الوهم".

استبعد أبو نصار نجاح الإدارة الأمريكية في تنفيذ خطة السلام، في حال تم عقد المؤتمر بنجاح، وذلك لذات الأسباب، إلى جانب عدم وجود تعاون إسرائيلي على الأرض.

اعتبر أبو نصار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رافض للصفقة، لكنه لا يعلن ذلك كي لا يصطدم مع الإدارة الأمريكية، ويختبئ برفضه خلف القيادة الفلسطينية.

والسبت، قالت "القناة 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن إسرائيل قد ترفض مشاريع يفترض تنفيذها في الضفة وغزة، ضمن ما أعلنه البيت الأبيض، في الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

مصيره الفشل:

الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، اعتبر حالة "الرفض والسخط الفلسطينية، تجاه مؤتمر المنامة"، بمثابة الرفض "لصفقة القرن" بشكل عام.

توقّع إبراهيم أن يعرقل الرفض الفلسطيني لمؤتمر المنامة، طرح "صفقة القرن" أو يؤجلها ويتسبب بإفشالها.

أوضح أن أي "حل اقتصادي، لن يؤدي لحل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين سيكون مرفوضا من جانبهم" واستكمل: " خطة السلام الاقتصادية هي إنكار فعلي لحق اللاجئين، والحق بالأرض وإقامة الدولة".

ذكر أن أي خطة دون "مرجعية من الأمم المتحدة، وضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين، والتسوية بناء على مشروع حل الدولتين"، سيكون مصيرها الفشل.

أضاف: " ما يشمله المؤتمر الاقتصادي، لا يغري الفلسطينيين ولم يشجعهم على المشاركة ورفضوه".

سياسات أحادية الجانب:

الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، يرى أن الرفض الفلسطيني لصفقة القرن، ومؤتمر المنامة، لن يكون لهما انعكاس كبير على التوجه الأمريكي في تنفيذ الخطة.

قال عوكل إنه في حال رغبت الإدارة الأمريكية بتنفيذ الخطة الاقتصادية، ستتمكن من ذلك من خلال فرض سياسات ووقائع على الأرض من جهة واحدة.

استكمل قائلاً: " كما فعلوا بموضوع القدس واللاجئين، وكما يحضرون أنفسهم لمصادرة أراض بالضفة الغربية… الشق الاقتصادي من الصفقة سيستمر بنفس الوجهة، بسياسات أحادية الجانب".

أشار إلى أن آليات تنفيذ تلك الخطة "قد تحدث عبر مؤسسات دولية مثلا، كي لا تترك ذريعة للرفض".

أضاف: " حينما تأتي مؤسسة دولية وتقرر على سبيل المثال إنشاء محطة تحلية للمياه، هل سيرفض الفلسطينيون حينها؟ أستبعد ذلك".

الخطة مستمرة:

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة، قال إن الرفض الفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي، لن يثنيا الإدارة الأمريكية أو الحكومات العربية عن عقد مؤتمر البحرين.

تابع: " للأسف يبدو أن هناك تجاوزا عربيا واضحا للموقف الرسمي الفلسطيني والشعبي من ذلك المؤتمر، وعلى ما يبدو فإن الإدارة الأمريكية ماضية في خطتها لتصفية الحقوق الفلسطينية".

رأى أن الإدارة الأمريكية قادرة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية حتى لو لم يبد الفلسطينيون تعاونا معهم، سواء من خلال دول عربية أو مشاريع استثمارية، أو مؤسسات دولية.

أضاف: " أعتقد أنه أمر مشكوك فيه، أن تقف القيادة الفلسطينية الفصائلية أو الرسمية في غزة أو الضفة، في وجه مشاريع تحاول -كما تقول أمريكا- التحسين من حياة الفلسطينيين".

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