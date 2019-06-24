صحيفة مصرية خاصة تغلق أبوابها بسبب "الحجب"

قرر مجلس إدارة "جريدة التحرير" إحدى الصحف التي ظهرت عقب ثورة 25 يناير 2011 إغلاق الجريدة التي تصدر على موقع إلكتروني نهائيا خلال شهرين.

ومنذ 14 مايو/ أيار الماضي، والجريدة تطالب السلطات المصرية برفع الحجب عن موقعها الإلكتروني الذي تنشر محتواها عبره بلا جدوى.

https://twitter.com/Dokansalah/status/1142788888966180864?ref_src=twsrc%5Etfw

– نظام آل سعود كان يشتري الصحف التي قد تنقده ،من بابها.

– نظام زين العابدين بن علي كان بيشتري الصحفيين ليمدحوه ، من بابه.

– نظام السيسي ما بين تضييق على الصحفيين وحجب مواقع ورقابة على الصحف، اجراءات تجعل الصحف والمواقع تغلق ، من بابه.

نهاية تجربة جريدة وموقع التحرير.

— Gamal Eid (@gamaleid) June 23, 2019