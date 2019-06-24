"سيدة" هي السفير الاسرائيلي رقم 14 إلى مصر بعد اعتذار أيوب قرا

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، من أصل درزي، "أيوب قرا" انسحابه من الترشح على منصب السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، لتصبح أميرة أورون هي المرشح لهذا المنصب.
لأول مرة: تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة
صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في #مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. عملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية pic.twitter.com/oqLmIlLLTE
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 30, 2018
السفير الإسرائيلي لدى مصر:
"نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل.. إن انضمام #ولي_العهد_السعودي لدعم هذه الرؤيا من الاستقرار والنمو الاقتصادي الى جانب #مصر وإسرائيل يشكل معلما مهما وعلينا العمل على توسيع المشاركة في هذه الرؤيا لتضم دول أخرى من أجل دفع المصالح المشتركة" pic.twitter.com/tOqeYyzdHr
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 9, 2018