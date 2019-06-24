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"سيدة" هي السفير الاسرائيلي رقم 14 إلى مصر بعد اعتذار أيوب قرا

الخارجية الإسرائيلية أعلنت أكتوبر/ تشرين أول الماضي ترشيح أورون لمنصب سفيرة إسرائيل في مصر
الخارجية الإسرائيلية أعلنت أكتوبر/ تشرين أول الماضي ترشيح أورون لمنصب سفيرة إسرائيل في مصر
24/6/2019

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، من أصل درزي، "أيوب قرا" انسحابه من الترشح على منصب السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، لتصبح أميرة أورون هي المرشح لهذا المنصب.

التفاصيل:
  • ذكر موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "قرا" اعتذر، وفتح الباب أمام إعادة ترشيح "أميرة أورون" أول سيدة لمنصب سفير إسرائيل إلى مصر.
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم تولي "قرا" هذا المنصب، قبل اعتذار الأخير، واعترضت الخارجية الإسرائيلية لـ"عدم امتلاكه الخبرة الدبلوماسية المطلوبة لتولي المنصب"، إلى جانب تسببه سابقا في عدة أزمات دولية لإسرائيل.
  • كانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت أكتوبر/ تشرين أول الماضي ترشيح أورون لمنصب سفير إسرائيل إلى مصر، لكن الحكومة لم تجتمع حتى الآن للمصادقة على تعيينها.
  • كتب تسعة سفراء إسرائيليين سابقين إلى مصر رسالة إلى نتنياهو، حثوه فيها على الامتناع عن تعيين "قرا" ودعا عشرة سفراء سابقين الحكومة إلى الموافقة بسرعة على تعيين "أورون".
  • تتمتع أورون بخبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط وتجيد اللغة العربية بطلاقة، إلى جانب ترؤسها من قبل لقسم مصر في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

من هي السفيرة الجديدة؟
  • "أورون" من أصول شرقية وتتحدث اللغة العربية، وتعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ سنة 1991، وشغلت عدة مناصب، بما في ذلك ناطقة بلسان الوزارة، ومديرة قسم الإعلام للعالم العربي، ومديرة إدارة مصر في الوزارة، وعملت مدة عامين مسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا.
  • ستحلّ أورون محل "دافيد غوفرين"، الذي يشغل منصب سفير إسرائيل إلى مصر منذ أغسطس/آب 2016، ولعب دورا في تنشيط التطبيع بين البلدين بلغ اوجه حين قام لأول مرة بإقامة حفل احتفال تأسيس اسرائيل في أكبر فنادق مصر يوليه 2018، وتحدث فيه عن "التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل".

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية
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