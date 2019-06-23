السودان: قوى الحرية توافق على المبادرة الإثيوبية وتتهم الجنجويد بالانتهاكات

تصدت قوات الدعم السريع لعدد من الأنشطة والفعاليات الثورية، في وقت أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير موافقتها رسمياً على المبادرة التي طرحها رئيس الإثيوبي لحل الأزمة في السودان.

قمع ومداهمات ميدانية

تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان: "مليشيات الجنجويد" التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، استخدمت الرصاص لتفريق المتظاهرين في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

شهدت أنحاء واسعة من الخرطوم في خواتيم الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، مظاهرات تندد بالمجلس العسكري الانتقالي، وتطالب بمحاسبة المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، وتدعو لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ولفت التجمُّع إلى أن "مليشيات الجنجويد" منعت – أيضاً – قيام عدد من الندوات السياسية في عدد من أحياء الخرطوم، بعد أن طوّقت الميادين المخصصة لتلك الفعاليات، وهددت المواطنين بالقتل، حال أصروا على عقد الندوات.

اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، أن المجلس العسكري ليس على قلب رجل واحد، وأن بداخله أكثر من تيار، يظهر من خلال خطاب رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الذي يقود خطاً تصعيدياً.

حسن في حديثه مع (الجزيرة مباشر) قال إن بعض الندوات السياسية حصلت على الإذن من الشرطة السودانية كإجرائي طبيعي في مثل هذه الحالات، ولكن مع ذلك قامت عناصر الدعم السريع بمنعها، واشترطت قيامها بالحصول على إذن من قيادتها مباشرة.

ولفت جعفر إلى أنهم أبلغوا عناصر الدعم السريع بأن البلد ليست محكومة بالطوارئ، وبالتالي لا يوجد ما يفرض عليهم الحصول على التصديق أو الإذن من الجيش أو الدعم السريع.

دعوات للمواجهة

حالة التقارب التي أبدتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، من خلال قبولها بالمبادرة الإثيوبية، قابلتها قطاعات واسعة من السودانيين بعدم الرضا، وفقاً للمحلل السياسي عثمان المرضي.

ويرى المرضي في حديثه مع (الجزيرة مباشر)، أن قوى الحرية والتغيير ربما تجد نفسها مفصولة من قواعدها ومن الشعب السوداني، الذي يدعو لمواجهة المجلس العسكري بالطرق السلمية، وخاصة بعدما رفض المبادرة الإثيوبية، وبعد أن انقلب على الحريات العامة والحريات السياسية.

وبدوره، ندد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بفض المواكب واستنكر الاعتقالات التعسفية ومنع الندوات السياسية بالقوة.

وقال الأمين العام للتيار، دكتور محمد علي الجزولي إن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى ضبط لتتماشى مع أهداف الثورة التي تبيح لكل مواطن ممارسة حقوقه الدستورية في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي دون التعرض لأي اعتقالات تعسفية.

وأضاف: أن ممارسة ذات الأساليب وبذات العقلية القمعية التي انفجرت في وجهها الثورة يُعلِّي من الأصوات المتطرفة التي تعتبر جهاز الأمن والمجلس العسكري امتدادا للنظام القديم وتدعو إلى إسقاطهما.

قوى الحرية انتقدت تكريس التلفزيون الرسمي لنقل أنشطة المجلس العسكري، والإساءة إلى الثورة

تضييق إعلامي