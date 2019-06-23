إضراب معتقلين في سجون مصر بسبب كأس أفريقيا ووفاة مرسي

كشف أهالي ونشطاء حقوقيون أن آلاف المعتقلين في السجون المصرية بدأوا إضرابا عن الطعام، بسبب إغلاق السلطات الزنازين عليهم منذ أسبوع عقب وفاة الرئيس محمد مرسي.

ودشن نشطاء هاشتاجي: (#افتحواالزيارة) و(#انقذواالمعتقلين) للمطالبة برفع المعاناة عن المعتقلين وذويهم الذين يذهبون يوميا للزيارة وينتظرون ساعات دون جدوي.

https://twitter.com/DodoAli53564799/status/1142561955284209664?ref_src=twsrc%5Etfw

وروى الناشط إسلام خليل، على حسابه علي فيسبوك تفاصيل عقاب المعتقلين على النحو التالي:

عقاب جماعي لأكثر من 50 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية منذ الإعلان عن وفاة الرئيس السابق مرسي (أسبوع).

إغلاق الزنازين وعدم فتحها نهائيًا على مدار 24 ساعة إلا لإدخال التعيين (طعام السجن) الذي يلقيه المعتقلون في القمامة لأنه لا يصلح للأكل.

منع التريض نهائيًا عن جميع المعتقلين رغم التكدس الكبير في كل الزنازين والذي يزيد تأثيره السلبي مع الحر الشديد وسوء التهوية ووجود مئات الحالات المريضة والحرجة في السجون بأمراض تحتاج تغيير هواء ورعاية مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر.

وقف كل الجلسات للمحاكم والنيابات بدعوي انشغال الشرطة في حراسة كأس أفريقيا وموافقة النيابة رسميا علي طلب لوزارة الداخلية في هذا الشأن ما يعني تأجيل عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم حتى 20 يوليو المقبل.

منع الزيارات تمامًا عن كل المعتقلين منذ يوم الإثنين 18 من يونيو/حزيران في كل السجون فلا دخول لطعام ولا ملابس ولا أدوية، وقد أبلغت إدارة سجن طره استقبال أهالي المعتقلين بأن الزيارة ممنوعه لمدة شهر ومنع دخول الأكل والملابس والعلاج طوال هذه الفترة.

منع العلاج الدوري عن المرضى وإغلاق العيادات وعدم السماح بذهاب المرضى إلى المستشفيات

قالت الناشطة سارة محمد علي حسابها على فيس بوك إن اسر معتقلي سجون جمصه والمنيا والفيوم والأبعادية والحضرة والقناطر ووادي النطرون وطرة الذين ذهبوا السبت لزيارة ذويهم رفضت السجون إدخالهم وقالوا لهم: "هذه أوامر عليا الزيارات للسياسيين ممنوعة ومسموحة للجنائيين فقط ولأجل غير مسمى!".

احتجاج المعتقلين

قال الناشط الحقوقي، مؤسسة حركة "مات من البرد لحماية لمشردين" حسام العربي، عبر حسابه على فيسبوك، إن المعتقلين في سجن وادي النطرون (عنبر السياسي) دخلوا في إضراب عن الطعام اعتراضا على منعهم من حقهم في الزيارة والتريض اليومي، وبينهم 100 من كبار السن ومرضى وفي حاجة إلى أدوية.

هتف المعتقلون مساء أمس السبت من داخل الزنازين مع الطرق على الأبواب داخل سجون (وادى النطرون وطره تحقيق وطره استقبال وبرج العرب) خصوصا بعد منع الزيارة لذويهم في الصباح.

أعلن المعتقلون داخل سجن وادي النطرون 1، وسجن طرة البدء في إضراب مفتوح عن الطعام.

الزيارة بعد كأس أفريقيا