فوضى في البنتاغون بينما تواجه أمريكا تهديدات عالمية

تعيش وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أوقاتا صعبة في ظل عدم وجود وزير دفاع على رأسها، بينما تواجه واشنطن العديد من التهديدات العالمية على عدد من الجبهات.

التفاصيل:

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أزمة متصاعدة مع إيران، وانتشارا غير عادي للقوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين في أفغانستان، والمحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي.

في خضم كل هذا استقال القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان هذا الأسبوع.

الرجل الذي حل محله بشكل مؤقت، وهو مارك إسبر، يواجه عقبات قانونية يمكن أن تمنعه من قضاء أكثر من ستة أسابيع أخرى في المنصب.

كل هذه الظروف تضفي حالة غير عادية من عدم اليقين على واحد من أخطر المناصب في الإدارة الأمريكية.

رغم هذا فقد اضطر شاناهان وبديله مارك إسبر إلى حضور اجتماعات في البيت الأبيض وغيره لمناقشة كيف ينبغي على الولايات المتحدة الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار.

من المقرر أن يتولى إسبر رسميا منصب القائم بأعمال وزير الدفاع منتصف ليل الأحد، قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى اجتماع لوزراء دفاع الناتو.

سيكون على إسبر مسؤولية إقناع حلفاء واشنطن أنه يتحمل المسؤولية الآن، وأن قيادة الأمن القومي للولايات المتحدة مستقرة وقادرة على اتخاذ القرارات عندما تواجه تهديدات متصاعدة من إيران، وسط أسئلة الكونغرس القلقة.

باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي المستقيل

عقبات قانونية تواجه إسبر: