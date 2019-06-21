الكونغرس قلق من تأثير المحيطين بترمب على قرار الحرب مع إيران

يشعر الكثيرون في الكونغرس الأمريكي بالقلق من ضغوط المحيطين بترمب وإمكانية دفعه للحرب مع إيران على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن تراجعه في الدقائق الأخيرة عن توجيه ضربة لإيران.

التفاصيل:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه أوقف ضربة عسكرية على إيران لأن الرد لم يكن متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة.

قال ترمب إن بلاده كانت مستعدة للرد على إيران لكنه قرر وقف الضربة قبل 10 دقائق من تنفيذها بعدما علم من مستشاريه أنها كانت ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

فتش عن بولتون وبومبيو:

يخشى المشرعون في الكونغرس الأمريكي من أن يؤثر أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس ترمب على قراره بشكل يدفع إلى بدء حرب مع إيران.

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عبر عن قلقه من وجود شخصيات متشددة في إدارة ترمب مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون يسعون لإثارة الحرب.

النائب الديمقراطي رو كانا سعى لإضافة تعديل على تشريع عسكري ينص على أن قانون التفويض بالقوة العسكرية لا ينطبق على إيران، كما يهدد بقطع التمويل عن أي نشاط عسكري يجري ضد إيران، دون موافقة الكونغرس.

كانا قال لوسائل إعلام أمريكية: "لا أعتقد أن ترمب يريد الذهاب للحرب. أعتقد أن بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يحاولان خلق الظروف التي تجبره على ذلك".

كانا: أعتقد أن بولتون وبومبيو يحاولان خلق الظروف التي تجبره على ذلك.

الكونغرس آخر من يعلم؟