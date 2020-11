رقم قياسي.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم عام 2018

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أعداد اللاجئين الذين اضطروا للنزوح داخل بلادهم أو خارجها وصل إلى 70.8 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ تأسيس المفوضية عام 1950.

ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين:

Tens of millions of people have been forced to flee their homes. This is where they come from. pic.twitter.com/2WNUbYGvd3

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 19, 2019