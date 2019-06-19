تعرف على عدد سكان بلدك عام 2050

خلال الثلاثين عاما المقبلة سيزيد عدد سكان العالم العربي بنحو 243 مليون نسمة، ليصل مع نهاية القرن الحالي إلى 900 مليون نسمة، مرتفعا من نحو 428 مليون نسمة حاليا.
وكشف تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم العربي سيبلغ 671 مليون نسمة عام 2050.
عدد سكان الدول عام 2050:
يظهر التقرير أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي سيتناقص عدد السكان فيها ليصل بعد ثلاثين عاما إلى 6 ملايين ونصف المليون نسمة انخفاضا من 6 ملايين و900 ألف حاليا، ويستمر الانخفاض ليبلغ 5 ملايين و700 ألف نسمة عام 2100.
الجدول التالي يبين عدد سكان الدول العربية والزيادة المتوقعة حتى نهاية القرن الحالي:
|الدولة
|عدد السكان بالمليون نسمة
|عام 2019
|عام 2030
|عام 2050
|عام 2100
|جزر القمر
|0.85
|1.1
|1.5
|2.2
|جيبوتي
|0.97
|
1.1
|1.3
|1.33
|الصومال
|15.4
|21.2
|34.9
|75.7
|موريتانيا
|4.5
|6.0
|9.0
|17.1
|الجزائر
|43.1
|50.4
|60.9
|70.7
|مصر
|100.4
|120.8
|160.0
|224.7
|ليبيا
|6.8
|7.6
|8.5
|8.0
|المغرب
|36.5
|40.9
|46.2
|44.7
|السودان
|42.8
|55.3
|81.2
|142.3
|تونس
|11.7
|12.8
|13.8
|13.0
|البحرين
|1.6
|2.0
|2.3
|2.3
|العراق
|39.3
|50.2
|70.9
|107.7
|الأردن
|10.1
|10.7
|12.9
|13.6
|الكويت
|4.2
|4.7
|5.4
|6.2
|لبنان
|6.9
|6.2
|6.5
|5.7
|عمان
|5.0
|5.9
|6.9
|7.3
|قطر
|2.8
|3.3
|3.8
|4.2
|السعودية
|34.3
|39.3
|44.6
|42.2
|فلسطين
|5.0
|6.3
|8.8
|12.3
|سوريا
|17.1
|26.7
|33.1
|36.1
|الإمارات
|9.8
|10.7
|10.4
|9.0
|اليمن
|29.2
|36.4
|48.1
|53.2
|إجمالي
|428.3
|519.6
|671.0
|899.5
عالميا سيرتفع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات و700 مليون نسمة بحلول عام 2050. ومن المنتظر أن تشهد الهند أعلى نمو في عدد السكان عالميا، كما ستشهد كل من نيجيريا وباكستان والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وتنزانيا، وإندونيسيا نموا سكانيا مرتفعا. وبنهاية القرن الحالي قد يصل تعداد سكان كوكب الأرض إلى نحو 11 مليار نسمة.
|القارة
|عدد السكان بالمليون نسمة
|عام 2019
|عام 2030
|عام 2050
|عام 2100
|أفريقيا
|1308
|1688
|2489
|4280
|آسيا
|4601
|4974
|5290
|4719
|أوربا
|747
|741
|710
|630
|أمريكا الجنوبية
|648
|706
|762
|680
|أمريكا الشمالية
|367
|391
|425
|491
|أستراليا
|42
|48
|57
|75
|إجمالي العالم
|7713
|8548
|9735
|10875