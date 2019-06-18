وفاة مرسي: العزاء اقتصر على الداعمين للربيع العربي

اقتصر عزاء زعماء العالم عربيا ودوليا في وفاة رئيس مصر السابق محمد مرسي في محبسه، على قادة وزعماء الدول التي دعمت الربيع العربي.
فيما لزم زعماء الغرب الصمت، ولجأت خارجية دول محسوبة على الثورة المضادة للحديث عن جماعة مرسي (الاخوان) باعتبارها "إرهابية".
تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 17, 2019
ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019
إن كافة المسلمين سيتذكرون المرحوم مرسي بنضاله المشرّف الذي واصله حتى نفسه الأخير.
إنه في نظرنا شهيد فارق الحياة خلال كفاحه من أجل قضيته التي آمن به. pic.twitter.com/wUjf2DOFWi
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019
انالله وانا اليه راجعون
Deeply saddened with the passing of Morsi, who was democratically elected as the 5th President of Egypt. A great loss for democracy.
I wish to extend my deepest condolences to his family and people of Egypt. May Allah bless his soul and grant him Jannah. pic.twitter.com/S6RPV95Fxq
— Dr Wan Azizah Ismail (@drwanazizah) June 17, 2019
Morsi's incarceration & death symbolise the tragedy of democracy struggling under shadow of Uncle Sam. What promise the Arab Spring held & how it was destroyed – is similar to what happened to Allende & other democratic nationalst forces around the world inimical to the powerful!
— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) June 18, 2019
#إنفوجرافيك_الخارجية | #الإخوان_المسلمين تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار pic.twitter.com/GJxkFOe7a8
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 17, 2019
كان بيحب الويسكي واللحمه دنيا ملهاش امان 😂 … pic.twitter.com/t5ElIJN0Po
— حمد المزروعي (@uae_3G) June 17, 2019
ماذا كان يفعل وزير خارجية #الامارات في #مصر قبيل ساعات من إعلان وفاة الرئيس #محمد_مرسي الذي أطاح به #السيسي بانقلاب عسكري بدعم من #أبوظبي ..؟!#محمد_مرسي_في_ذمة_الله #مرسي_شهيدا pic.twitter.com/u2J2eqVPB8
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 17, 2019
RIP first and only democratically elected President of #Egypt #Morsi https://t.co/Gv7XNcyHy7
— Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 17, 2019
كان محمدمرسي رمزا لحكم الاخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين .
سوف يحكم التاريخ علي نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير . اعتقد أنه سيكون حكما سلبيا.
رحمه الله وغفر له.
— Amre Moussa (@amremoussa) June 18, 2019
تلقت حركة النهضة اليوم ببالغ الحزن والأسى والصدمة خبر وفاة الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية أثناء محاكمته، وحركة النهضة إذ تنعى الفقيد باعتباره أحد الشخصيات المصرية البارزة والذي تبوأ منصب رئيس الجمهورية المصرية عقب انتخابات حرة ونزيهة . pic.twitter.com/1DFw4bnWFO
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) June 17, 2019
قدم رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) في الجزائر د. عبد الرزاق مقري، تعازيه في "الرئيس المصري الشرعي المظلوم"، بحسب تعبيره، ووصف "مرسي" بأنه "من الشهداء"، ودعا الله "أن يأخذ من سجنه وظلمه وانقلب عليه أخذ عزيز مقتدر".