وفاة مرسي: العزاء اقتصر على الداعمين للربيع العربي

اقتصر عزاء زعماء العالم عربيا ودوليا في وفاة رئيس مصر السابق محمد مرسي في محبسه، على قادة وزعماء الدول التي دعمت الربيع العربي.

فيما لزم زعماء الغرب الصمت، ولجأت خارجية دول محسوبة على الثورة المضادة للحديث عن جماعة مرسي (الاخوان) باعتبارها "إرهابية".

زعماء نعوا مرسي

انالله وانا اليه راجعون

Deeply saddened with the passing of Morsi, who was democratically elected as the 5th President of Egypt. A great loss for democracy.

I wish to extend my deepest condolences to his family and people of Egypt. May Allah bless his soul and grant him Jannah. pic.twitter.com/S6RPV95Fxq

— Dr Wan Azizah Ismail (@drwanazizah) June 17, 2019