وفاة مرسي: العزاء اقتصر على الداعمين للربيع العربي

اقتصر عزاء زعماء العالم عربيا ودوليا في وفاة رئيس مصر السابق محمد مرسي في محبسه، على قادة وزعماء الدول التي دعمت الربيع العربي.

فيما لزم زعماء الغرب الصمت، ولجأت خارجية دول محسوبة على الثورة المضادة للحديث عن جماعة مرسي (الاخوان) باعتبارها "إرهابية".

زعماء نعوا مرسي

أمير قطر كان من بين أوائل من نعى الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وأشار إلى تلقيه "ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي"، وتقدم بعزائه لأسرته (مرسي) والشعب المصري.

تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 17, 2019

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نعى أيضا الرئيس مرسي ووصفه بـ "الشهيد"، و"أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ"، و"أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر".

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019

حرص أردوغان أن يؤكد في تصريح ثان على أن مرسي "شهيد فارق الحياة خلال كفاحه من أجل قضيته التي آمن بها"، ومدح "نضال المرحوم مرسي المشرّف الذي واصله حتى نفسه الأخير"، ونشر فيديو يتضمن تصريحات حول الانقلاب علي مرسي وكفاح ومناقب الرئيس الراحل.

إن كافة المسلمين سيتذكرون المرحوم مرسي بنضاله المشرّف الذي واصله حتى نفسه الأخير. إنه في نظرنا شهيد فارق الحياة خلال كفاحه من أجل قضيته التي آمن به. pic.twitter.com/wUjf2DOFWi — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019

"وان عزيزة" نائبة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا أعربت عن حزنها العميق لوفاة الدكتور محمد مرسي "الذي انتخب ديمقراطيا بوصفه الرئيس الخامس لمصر".

عزيزة قالت إن وفاته "خسارة كبيرة للديمقراطية"، وقدمت التعازي لعائلته وشعب مصر.

انالله وانا اليه راجعون Deeply saddened with the passing of Morsi, who was democratically elected as the 5th President of Egypt. A great loss for democracy. I wish to extend my deepest condolences to his family and people of Egypt. May Allah bless his soul and grant him Jannah. pic.twitter.com/S6RPV95Fxq — Dr Wan Azizah Ismail (@drwanazizah) June 17, 2019

في ماليزيا أيضا، أعرب وزير الخارجية سيف الدين عبد الله عن حزنه العميق في سماع نبأ وفاة مرسي، قائلا: "لقد أبدى مرسي قوة وتحملا كبيرين من أجل بناء ديمقراطية حقيقية في بلاده".

أبدى رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران أسفه لخبر وفاة الرئيس مرسي في المحكمة، ووصفه بأنه "شهيد"، وقال: "أنا في غاية التأثر والأسف".

بنكيران: "نأسف شديد الأسف على هذه الطريقة التي تسببت في وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته".

قدّم رئيس المجلس الرئاسي في جمهورية البوسنة والهرسك، بكير عزت بيغوفيتش، تعازيه في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.

بيغوفيتش، في تغريده على حسابه بموقع "تويتر" قال إنه تلقى نبأ وفاة مرسي بحزن كبير.

بيغوفيتش: مرسي فقد أولا حريته، وثانيا حياته، أثناء كفاحه من أجل حرية الشعب المصري.

كتبت وزيرة حقوق الإنسان في باكستان شيرين مزاري في تغريدة بتويتر: "يرمز حبس مرسي وموته إلى مأساة الكفاح من أجل الديمقراطية تحت ظلمة العم سام، إن ما وعد به الربيع العربي وكيف تم تدميره يشبه ما حدث لأليندي والقوى الوطنية الديمقراطية الأخرى في جميع أنحاء العالم المعادية للأقوياء".

Morsi's incarceration & death symbolise the tragedy of democracy struggling under shadow of Uncle Sam. What promise the Arab Spring held & how it was destroyed – is similar to what happened to Allende & other democratic nationalst forces around the world inimical to the powerful! — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) June 18, 2019

ماذا قالت السعودية والامارات؟

لم تعلق السعودية رسميا على وفاة أول رئيس مصري منتخب كانت أول زيارة خارجية له للسعودية، ولكن بالتزامن مع الوفاة نشرت الخارجية السعودية "إنفوغراف" بعنوان "#الإخوان_المسلمين تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار".

لم تعقب الإمارات رسميا على خبر الوفاة، لكنّ مغردين مقربون من السلطة مثل حمد المزروعي هاجموا مرسي بعنف لحد الزعم بأنه كان يحب الخمر واللحوم!، وهاجم نشطاء بعنف على بموقع التواصل بعد إعلانه شماتته بوفاة الرئيس مرسي بشكل مفاجئ.

كان بيحب الويسكي واللحمه دنيا ملهاش امان 😂 … pic.twitter.com/t5ElIJN0Po — حمد المزروعي (@uae_3G) June 17, 2019

بالمقابل تساءل خليجيون عن سر إعلان وفاة مرسي عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد للسيسي بساعات، مذكرين بأن أبو ظبي دعمت انقلاب السيسي ضد مرسي.

نعت الملكة نور زوجة الملك عبد الله ملك الأردن الدكتور محمد مرسي، وكان لافتا قولها إنه "الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا".

RIP first and only democratically elected President of #Egypt #Morsi https://t.co/Gv7XNcyHy7 — Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 17, 2019

لزمت باقي الدول العربية والإسلامية الصمت.

قدم عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية السابق عزاءه في الرئيس مرسي بطريقة تتضمن تجريحا وذما، بقوله إن "محمد مرسي رمز لحكم الإخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين"، وحكم التاريخ "السلبي" على التجربة وقال في النهاية: "رحمه الله وغفر له".

قام عشرات المغردين بالهجوم عليه – في تعليقاتهم عبر حسابه – لخلطه السياسة بالعزاء.

كان محمدمرسي رمزا لحكم الاخوان المسلمين لمصر لعام كامل لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين .

سوف يحكم التاريخ علي نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير . اعتقد أنه سيكون حكما سلبيا.

رحمه الله وغفر له. — Amre Moussa (@amremoussa) June 18, 2019

عزاء الحركات الاسلامية

نعت أغلب الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي وفاة مرسي.

نعى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الرئيس السابق مرسي، وأعرب عن أمله "أن تكون حادثة وفاته مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف السجناء السياسيين، وإطلاق سراحهم وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين من أجل حياة سياسية ديمقراطية".

تلقت حركة النهضة اليوم ببالغ الحزن والأسى والصدمة خبر وفاة الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية أثناء محاكمته، وحركة النهضة إذ تنعى الفقيد باعتباره أحد الشخصيات المصرية البارزة والذي تبوأ منصب رئيس الجمهورية المصرية عقب انتخابات حرة ونزيهة . pic.twitter.com/1DFw4bnWFO — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) June 17, 2019