ترمب السادس وبايدن الأول في استطلاع لنوايا التصويت بأمريكا

أظهر استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" ونشرت نتائجه، الأحد، تصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن للسباق الرئاسي في نوايا التصويت وحلول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سادسا.

التفاصيل:

أعطى استطلاع شبكة فوكس بايدن (76 عاما) الأفضلية على ترامب بـ49% مقابل 39% من الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني، كما أعطى المرشح بيرني ساندرز الأفضلية على الرئيس بنسبة 49% مقابل 40%.

أظهر الاستطلاع تقدم المرشحتين إليزابيث وورن وكمالا هاريس وحاكم منطقة ساوث بند في إنديانا بيت بوتيدجدج على ترمب بنقطة أو بنقطتين، علما بأن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ ثلاث نقاط.

يأتي الاستطلاع قبل أكثر من 500 يوم من موعد الاستحقاق الرئاسي وهي مدة طويلة جدا قد تنقلب فيها المعادلة رأسا على عقب.

بايدن الأوفر حظا

أظهر استطلاع آخر أجرته شبكة "سي بي إس" في الولايات التي يتوقع أن تشهد معركة انتخابية حامية أن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، هو الأوفر حظا لمواجهة ترمب في الاستحقاق الرئاسي.

يسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديموقراطيين بأن بايدن هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة ترمب في الاستحقاق الرئاسي، وقد اعتبر 75% منهم هذا الأمر عاملا حاسما في تأييدهم لنائب الرئيس السابق.

يظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس" الإخبارية بالتعاون مع مركز "يوغوف" أن بايدن يحظى بنسبة تأييد تبلغ 31% في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية في 18 ولاية أساسية تعتمد التصويت المبكر.

منح الاستطلاع وورن نسبة تأييد تبلغ 17% مقابل 16% لساندرز و10% لهاريس، علما بأن هامش الخطأ فيه يبلغ 1,5%.

خلفيات: