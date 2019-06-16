خبراء استخبارات: واشنطن لا تقدم دليلا على استهداف إيران لناقلتي بحر عمان

نقلت نيوزويك الأمريكية عن خبراء استخبارات قولهم إن مقطع الفيديو الذي تستشهد به الولايات المتحدة على مسؤولية إيران عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان لا يقدم دليلا يعتد به ضد إيران.

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