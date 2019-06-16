تقرير: بوادر صيف سياسي ساخن في العراق

يبدو أن العراق مقبل على صيف سياسي ساخن بعد أن هددت قوى سياسية بإقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي اتهم قوى وكتل سياسية لإفشاله".

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