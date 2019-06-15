قطر تتصدر الدول العربية على مؤشر السلام العالمي

تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية على مؤشر السلام العالمي رغم الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت العالم أقل أمنا حسب المؤشر.

أبرز نتائج التقرير:

تصدرت دولة قطر الدول العربية حيث جاءت في المركز 31 عالميا على المؤشر متقدمة بـ 10 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام 2018.

حلت الكويت في المركز الثاني بين الدول العربية على المؤشر حيث جاءت في المرتبة 43 عالميا متقدمة بسبع مراكز عن تقرير العام الماضي.

تراجعت الإمارات العربية المتحدة بـ 8 مراكز عن تقرير العام 2018 لتحل في المركز 53 عالميا والثالث عربيا.

جاءت سلطنة عمان في المركز 69 عالميا والرابع عربيا متقدمة بنقطتين على المؤشر مقارنة بتقرير العام الماضي.

قفز الأردن 20 مركزا على المؤشر ليتقدم إلى المرتبة 77، بينما تراجعت تونس بسبع مراكز لتحل في المرتبة 82، كما تراجع المغرب 13 مركزا ليهبط إلى المرتبة 90.

الأقل أمنا:

في المقابل جاءت العديد من الدول العربية والإسلامية في ذيل المؤشر باعتبارها أقل الدول أمنا في العالم.

احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة (163) في العالم سبقتها سوريا (162) وجنوب السودان (161) واليمن (160) والعراق (159) والصومال (158) وليبيا (156) وباكستان (153) وتركيا (152) والسودان (151)، بينما جاء لبنان في المركز 147 متراجعا بـ 26 مركزا عن تقرير العام 2018.

حلت إسرائيل في المركز 146 بينما سبقتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في المركز 142.

تراجعت إيران تسعة مراكز لتحل في المرتبة 139 بينما تقدمت مصر سبعة مراكز لتأتي في المرتبة 136، وجاءت السعودية في المركز 129 سبقتها الولايات المتحدة في المركز 128 متراجعة بأربعة مراكز عن العام 2018، في حين تقدمت البحرين خمسة مراكز لتحل في المرتبة 124.

خلفية:

التحليل، الذي صدر في 103 صفحات، والذي أجراه معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، قام بتصنيف 163 دولة وإقليما بناء على عوامل السلامة والأمن.