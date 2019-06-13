مصر تستضيف منتدى لمكافحة الفساد رغم احتلالها المركز 117 في مؤشره

تستضيف مصر على مدار يومي 12-13 يونيو/ حزيران الجاري، "المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد" بمشاركة نحو 55 دولة أفريقية وعربية، و200 مسؤول أفريقي.

ويعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر أيضا.

التفاصيل

يشارك في المنتدى 8 جهات رسمية ووزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

ذكرت صحيفة "الاهرام" الحكومية أن مصر ستنقل تجربتها في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة للدول الأفريقية، ويؤكد الموقع الرسمي للمنتدى، أن "استضافة مصر للمنتدى يعكس استعدادها للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت فيه إنجازات ملموسة".

يهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الأفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتبادل المعلومات والخبرات والتدابير والتجارب الوطنية لمواجهة الفساد، بحسب الجهات الرسمية المصرية.

التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 من ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعنى 68% عدم شفافية وفساد، وكانت في المركز 114 عام 2013.

يقول "شحاته محمد شحاته" مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، في تعليقه على أن هدف المنتدى هو عرض خبرات مصر في مكافحة الفساد على الأفارقة حتى يستفيدوا منها: "اين هذه الخبرات؟ وإلى أي مدى وصلت في مكافحة الفساد؟ مازلنا غارقين في الفساد حتى آذاننا وما زال هناك وقت طويل حتى نقول إننا تخلصنا من الفساد".

الملفات التي سيناقشها المنتدى

الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية. آليات مكافحة الفساد على مستوى القارة. تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية. دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد. دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية.

آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية مارس 2018، صنف مصر في المركز 117 من 180 دولة

أفريقيا في تقارير الفساد

تظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية، التي ترصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن الدول الأفريقية تحتل مواقع سيئة في التصنيف، و90% منها فاسدة، وأغلبها لم يحقق أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وما حققته دول قليلة (بينها مصر والمغرب) في هذا المجال ضئيل للغاية.

يدرج مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية من بين الأشكال الأكثر شيوعا للفساد، الرشوة، وتزوير الانتخابات، وصفقات العقود المشبوهة مع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية، وتحويلات الأموال غير المشروعة إلى خارج الدول.

ماذا تقول التقارير عن مصر؟

آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية مارس 2018، صنف مصر في المركز 117 من 180 دولة، وطالب الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش. أظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا. قالت المنظمة إن "الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، وإن "الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي هشام جنينة"، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في أربع سنوات. انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، "كأحد أسرار الدولة" وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها. واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي بأن النشاط التجاري للجيش 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد. أظهرت تقارير المنظمة أن الفساد زاد في مصر بعد ثورة يناير ولم يقل، فتقرير منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب الدول في مؤشر الفساد في العام السابق للثورة (2010) وضع مصر في المركز 98 من بين 178، وزاد الفساد في الفترة التي تولي فيها المجلس العسكري الحكم وتراجع مركز مصر إلى 112 عام 2011، وزاد عامي 2012 و2013. وصلت قضايا الفساد التي حقّق فيها عام 2013، خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، 151 ألف قضيّة بزيادة قدرها 80 ألف قضيّة عن عام 2012، وبزيادة تفوق الضعف عن عام 2011، بحسب المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عبد الناصر خطاب. قال "هشام جنينه" رئيس جهاز المحاسبات السابق، في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، أن "الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية". في ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات "هشام جنينه" أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الاجهزة العليا. يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة "الوطن" لنشرها تحقيق صحفي بعنوان: "تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه" وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

منظمة الشفافية الدولية: الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته

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