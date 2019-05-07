مطالبات لمعرفة أسباب انسحاب البيشمركة من كركوك في 2017

طالب 100 شخصية كردية من محافظة كركوك العراقية مجلس قضاء كردستان، بكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة دون قتال أمام القوات الحكومية في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

ما القصة؟

وجهت 100 مائة شخصية كردية من كركوك بينهم سياسيون وأكاديميون ومستقلون طلبا إلى مجلس قضاء كردستان والمدعي العام في أربيل، لكشف ملابسات انسحاب قوات البيشمركة من كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين أول 2017، دون قتال يذكر.

الموقعون على الطلب دعوا المدعي العام إلى كشف أسماء المتورطين في عملية الانسحاب التي يدفع المكون الكردي ثمنا باهضاً نتيجته، بحسب الموقعين.

الطلب يأتي بعد أكثر من سنة على دخول القوات العراقية إلى مركز محافظة كركوك نحو (240) كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد، دون قتال باستثناء ما وقع في بلدة داقوق جنوبي كركوك حيث أدت مواجهة محدودة النطاق إلى مصرع وجرح العشرات من قوات البيشمركة الذين لم تصلهم أوامر الانسحاب.

المحافظ السابق نجم الدين كريم، ورئيس مجلسها بالوكالة ريبوار طالباني انسحبا من كركوك إلى أربيل وانقطعا عن المدينة وأهلها ليواجها المتغيرات السياسية فيها.

على أثر الخلاف السياسي، تعطل مجلس المحافظة وما عاد بإمكانه، تحقيق النصاب القانوني لإقرار المشاريع والبت بحل مشاكلها الإدارية، بسبب مقاطعة الأعضاء الكرد البالغ عددهم 26 عضواً من أصل 41 ما أدى الى إحداث شلل إداري، رغم عودة بعضهم للعيش في المدينة ورفض البعض الآخر العودة تحت ما يسمونها (الظروف الحالية).

شوان داوودي العضو السابق بمجلس النواب العراقي وأحد الموقعين على الطلب الموجه إلى المدعي العام، قال إن المكون الكردي في كركوك لا يزال يعيش في حالة الصدمة جراء انسحاب قوات البشمركة، ولا نستوعب المتغيرات الإدارية والسياسية في المدينة وبات يشعر بأنه يتم التعامل معه وكأنه مواطن من الدرجة الثانية.

كانت قوات البيشمركة قد دخلت مركز محافظة كركوك ومدنها عقب الانهيار الأمني للقوات العراقية في يونيو/ حزيران من عام 2014 وبهذا تمكن الكرد من بسط سيطرتهم لأول مرة على المدينة الغنية بالنفط والتي يعتبرونها امتداداً لموطن الكرد.

قامت السلطات الكردية في كركوك بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق ـ رويترز