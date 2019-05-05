الدول الملكية حول العالم: من يحكم ومن لا يحكم؟

شهد الشهر الجاري تنصيب ملكين جديدين في اليابان وتايلند ما ألقى الضوء على تقاليد الملكيات حول العالم، وخصوصية كل منها.

في تايلند، شهدت البلاد لأول مرة منذ نحو 70 عاما تتويج ملك جديد على عرشها.

تولى الملك الجديد ماها فاجيرالونغكورن العرش خلفا لوالده الذي توفي قبل عامين ونصف.

جرى تنصيب الملك رسميا أمس السبت ضمن احتفال مدته ثلاثة أيام يعتمد على التقاليد البوذية والهندوسية.

وفي اليابان، أصبح ولي العهد ناروهيتو الإمبراطور رقم 126 للبلاد، الثلاثاء الماضي، بعد تنحي والده الإمبراطور أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما.

خلفية:

لا تزال عشرات الدول لديها عائلات ملكية، بعض الملوك يحكمون بلقب الملك أو الملكة بينما يشار إلى الآخرين باسم الإمبراطور أو السلطان أو الأمير.

يختلف مستوى السلطة التي يملكها كل ملك حسب البلد الذي ينتمي إليه.

في النرويج وإسبانيا وبريطانيا والسويد، فإن المناصب الملكية احتفالية بحتة.

الأمر نفسه موجود في العديد من الدول في أفريقيا وآسيا مثل ليسوتو وكمبوديا وماليزيا.

في تايلند مثلا يتمتع الملك بسلطة العفو عن المجرمين وينظر إليه باعتباره قوة مهمة تساهم في توحيد هذا البلد الذي يشهد انقسامات عميقة.

لكن هناك بعض الملكيات التي يتمتع فيها الملك بسلطات مطلقة.

السعودية:

المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة، يحكمها شخص واحد.

في العام 2015 تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود منصب الملك. وبالإضافة إلى كونه الملك، فهو يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، ولديه سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة.

غالبا ما يشغل أفراد من العائلة المالكة المناصب التي تمثل مراكز الدعم الرئيسية في البلاد، مثل وزير الدفاع والخارجية.

نجل الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان، هو ولي العهد والشخص الثاني في تسلسل القيادة في المملكة بعد الملك سلمان.

منذ تولى السلطة اتخذ الملك سلمان عددا من التدابير لتشديد قبضته على العرش، كان من بينها إبعاد شخصيات عديدة من العائلة عن مناصبها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واجه إدانات دولية واسعة بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث يعتقد أن الجريمة نفذت بعلمه أو توجيه منه.

يواجه الملف الحقوقي للمملكة إدانات دولية واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والتي كان آخرها إعدام 37 سعوديا، الشهر الماضي، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان

سوازيلند:

دولة سوازيلند هي آخر ملكية مطلقة في أفريقيا، حيث يحكم الملك مسواتي هذا البلد الصغير الذي يقع جنوب قارة أفريقيا منذ العام 1986.

تعاني غالبية سكان سوازيلند، البالغ عددهم 1.3 مليون شخص، من الفقر ويعيشون في مناطق ريفية.

في عام 2006 ، قدمت الأسرة الحاكمة دستورًا جديدًا تضمن وثيقة للحقوق، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن الملكية تواصل تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

في العام 2018 وخلال احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد عن الحكم البريطاني أعلن مسواتي تغيير اسم البلاد إلى "مملكة إسواتيني" والتي تعني "أرض السوازيين".

لكن أغلب دول العالم لم تستخدم الاسم الجديد في الإشارة إلى سوازيلند.

موناكو:

موناكو ملكية دستورية وراثية بقيادة الأمير ألبرت الثاني، تأسست عام 1911.

السياحة هي العمود الفقري للاقتصاد في هذا البلد الذي يعيش به 37 ألف شخص.

في عام 1962 أجري إصلاح دستوري في موناكو لمنح بعض الاستقلال للهيئات القضائية والتشريعية.

البحرين:

تحكم عائلة خليفة جزيرة البحرين الواقعة في الخليج العربي منذ عام 1783.

يسيطر أفراد العائلة المالكة على وزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.

شهد النظام السياسي في البلاد تحولات على مدى العقود الثلاثة الماضية.

بعد ثلاث سنوات على توليه السلطة في عام 1999، غير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البحرين من إمارة إلى مملكة ومنح نفسه لقب الملك.

يواجه ملف البحرين الحقوقي انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب قمعها للمعارضة.

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018 فقد اعتقلت السلطات ناشطين ومعارضين سياسيين انتقدوا النظام قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

حمد بن عيسى آل خليفة

بروناي: